我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

聖誕前夕 南灣華人超市大排長龍

記者江碩涵／灣區報導
很多家庭趁著假期前上超市採買或參與團購買年菜，超市前大排長龍，已經排到停車場內了。（記者江碩涵／攝影）
很多家庭趁著假期前上超市採買或參與團購買年菜，超市前大排長龍，已經排到停車場內了。（記者江碩涵／攝影）

新冠病毒疫情不減反增，加上更趨嚴格的居家令，使得今年的聖誕節假期與平安夜與以往不一樣，儘管如此，還是很多華人家庭趁著假期前上超市採買或參與團購買年菜，不少超市前都大排長龍。

南灣華裔工程師李育倫說，公司提前於周三開始放假，預計聖誕夜和聖誕節要在家吃火鍋，於是中午提前去附近的華人超市買菜，沒想到人龍超長，至少排隊等了半小時以上才能進去，熱門商品，例如較薄、較好吃的和牛肉片都銷售一空，感覺得出來許多人提前買菜準備過年了。

南灣主婦蔣舜蘭也說，12月初參與的幾個團購社群就開始在銷售聖誕大餐、年菜等商品，也有不少團購是來自於南加州的餐廳與美食，今年因為疫情也無法出遊，打算在家裡與家人過節，就直接訂了團購餐點，幾個熱門團購都爆團、提早收團，這兩天也陸陸續續收到團購的商品，先冰在冷凍庫，等聖誕節再拿出來享用。

除了華人常購買的華人超市、團購以外，主流超市也大排長龍，幾個熱門商品也都銷售一空。華人林欣瑜說，本來想去Trader Joe’s買蔬果和零嘴、紅酒，可以過年，沒想到排隊的人潮繞了停車場半圈以上，都已經超過原本超市預定排隊的動線，真的進超市以後發現想買的聖誕節限定的洋芋片銷售一空，可見大家真的都在準備聖誕節、過年。

除了準備食物外，打掃服務和園丁也忙不過來。接案幫人作園藝服務的西語裔羅密歐說，有些家庭本來是兩周做一次園藝，適逢聖誕節，他們也休息一周多，不少家庭為此特地預約提前一周做園藝服務，導致12月初至今每天每時段都排得很滿，人手不夠也無法休息，也算是今年疫情下，業績最好的一個時段。

華人超市 聖誕節 疫情

上一則

西裔帕迪拉接替賀錦麗 布里德不樂

下一則

不甩疫情 東灣利佛摩outlets 聖誕前現人潮

延伸閱讀

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍
天氣好轉華埠街頭現人潮 但買氣仍冷清

天氣好轉華埠街頭現人潮 但買氣仍冷清
紐約聖誕迎暴風雨 氣象局發布危險天氣警告

紐約聖誕迎暴風雨 氣象局發布危險天氣警告
回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了

回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了
世說新聞／華埠雞店聖誕前 排隊人潮兩重天

世說新聞／華埠雞店聖誕前 排隊人潮兩重天
新冠病毒傳播20呎只要5分鐘 專家：聖誕新年別跑趴

新冠病毒傳播20呎只要5分鐘 專家：聖誕新年別跑趴

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報