聖誕前夕 南灣華人超市大排長龍

很多家庭趁著假期前上超市採買或參與團購買年菜，超市前大排長龍，已經排到停車場內了。（記者江碩涵／攝影）

新冠病毒疫情 不減反增，加上更趨嚴格的居家令，使得今年的聖誕節 假期與平安夜與以往不一樣，儘管如此，還是很多華人家庭趁著假期前上超市採買或參與團購買年菜，不少超市前都大排長龍。

南灣華裔工程師李育倫說，公司提前於周三開始放假，預計聖誕夜和聖誕節要在家吃火鍋，於是中午提前去附近的華人超市 買菜，沒想到人龍超長，至少排隊等了半小時以上才能進去，熱門商品，例如較薄、較好吃的和牛肉片都銷售一空，感覺得出來許多人提前買菜準備過年了。

南灣主婦蔣舜蘭也說，12月初參與的幾個團購社群就開始在銷售聖誕大餐、年菜等商品，也有不少團購是來自於南加州的餐廳與美食，今年因為疫情也無法出遊，打算在家裡與家人過節，就直接訂了團購餐點，幾個熱門團購都爆團、提早收團，這兩天也陸陸續續收到團購的商品，先冰在冷凍庫，等聖誕節再拿出來享用。

除了華人常購買的華人超市、團購以外，主流超市也大排長龍，幾個熱門商品也都銷售一空。華人林欣瑜說，本來想去Trader Joe’s買蔬果和零嘴、紅酒，可以過年，沒想到排隊的人潮繞了停車場半圈以上，都已經超過原本超市預定排隊的動線，真的進超市以後發現想買的聖誕節限定的洋芋片銷售一空，可見大家真的都在準備聖誕節、過年。

除了準備食物外，打掃服務和園丁也忙不過來。接案幫人作園藝服務的西語裔羅密歐說，有些家庭本來是兩周做一次園藝，適逢聖誕節，他們也休息一周多，不少家庭為此特地預約提前一周做園藝服務，導致12月初至今每天每時段都排得很滿，人手不夠也無法休息，也算是今年疫情下，業績最好的一個時段。