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聖荷西發放10萬份餐點給弱勢家庭過冬

記者江碩涵／聖荷西報導
歲末年終，聖荷西市府與社區非營利組織合作，擴大冬季食物發送的計畫。（翻攝自聖荷西市府網站）
歲末年終，聖荷西市府與社區非營利組織合作，擴大冬季食物發送的計畫。（翻攝自聖荷西市府網站）

歲末年終，聖荷西市府與社區非營利組織合作，擴大冬季食物發送的計畫，預計將於24日至2021年1月1日共發放10萬多份餐點，讓弱勢居民、老人、兒童和無家可歸者可以過冬。

聖荷西市長李卡多表示，這項計畫由聖荷西市府、Second Harvest Silicon Valley首席執行長巴喬（Leslie Bacho）、矽谷非營利委員會執行長卡贊齊斯（Kyra Kazantzis）、聖克拉拉縣辦公室教育總監德萬（Mary Ann Dewan）共同合作。

冬令食物發放計畫透過宗教網絡和社區組織、當地非營利組織及政府機構共同合作，確保聖荷西最弱勢的居民，在假期期間能繼續獲得健康、營養的食物。

李卡多說，過去一個月，政府與組織向聖他克拉拉縣的居民提供了每周上百萬份餐點，需求量也比以往多15%，如果沒有Hunger at Home以及Veggielution這兩個組織合作幫忙，市府沒有辦法深入社區服務到這些需要幫助的人們。

疫情期間，食物不安全也是嚴重的挑戰。為了響應，聖荷西市設立了食品和生活必需品的供應站，作為緊急行動的一部分，並致力以最大程度利用現有的食物銀行網絡，增加更多食物援助服務，每周透過矽谷堅強（Silicon Valley Strong）這個組織提供200萬份餐點。

巴喬表示，疫情以來，組織服務的人數增加一倍以上，每月提供超過50萬人次的餐點。

由於疫情嚴重，加上佳節期間大家都在家裡，非營利組織也計畫要做更多發送食物的工作，來幫助這些老人、兒童、健康出狀況的人、無家可歸者以及經濟有需求等弱勢家庭。

有關冬令食物發送的地點、時間等詳細訊息，可以至網站www.siliconvalleystrong.org/winter查詢。

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