疫情飆 聖縣醫療體系快要崩潰

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪。（記者陳程威／攝影）

聖他克拉拉縣政府23日舉行的記者會上，公共信息主任楊貝蒂（Betty Duong ，音譯）表示，新冠肺炎將成為2020年聖縣致死疾病第三名，僅次於癌症和心臟病 。

截至當天，聖他克拉拉全縣累計632因新冠死亡的案例。聖縣行政官威廉 斯（James Williams）表示，有631人正因為新冠住院，有接近6萬（5萬8637）總確診數。他表示，因感恩節聚集和旅行，導致現在確診人數、死亡人數以及住院人數上升。

威廉斯表示，病例已經達到如此高的情況下，如果因為聖誕跟新年假期的旅行迎來又一個新疫情 高峰，對聖他克拉拉縣將是個災難。希望居民不要在假期聚集。縣府正在採取安全措施，任何人只要旅行，就會面臨到10天的隔離。

衛生局主任柯迪（Sara Cody）指出，疫情相關數據都在表明，聖縣疫情到了危險的位置。她說：「這不是我們願意看到的數據，但這是大流行中的現實。」

「數字不會說謊。我們現在已經看到感恩節聚會如何助長了病毒的傳播，現在必須在它完全壓倒我們醫療系統之前減緩它蔓延。我們到了快崩潰的邊緣。」柯迪請求所有縣民取消旅遊，因為新冠疫情是無聲殺手，大型的聚會會帶來大規模風險。如果按照最近日均1200例的速度上升，聖縣的醫療體系將會崩潰。

柯迪也表示，居家令確實使得增長速度沒再加快，這表明了居家令是有效的。她理解民眾的掙扎，希望有條件進行社交隔離的民眾可以繼續保持，減緩蔓延。

聖縣醫急服務處主任卡瑪（Ahmad Kamal）希望民眾取消旅行計畫待在家中，減緩病毒傳播。

聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）重症監護醫師楊衡（Dr. Heng Duong，音譯）表示，前線醫護面臨很大壓力，包括身體與精神上的壓力。希望民眾避免旅行，保持社交距離減緩疫情傳播。

聖縣議長查維茲（Cindy Chavez）呼籲待在家裡，避免旅行。「一頓簡單的家庭聚餐看似無害，但警覺時可能為時已晚。請待在家裡，保證安全，保護你愛的人。 」

她希望社區的領袖履行責任，「人們跟隨你，你有責任去保護他們。」

行政官威廉斯表示，違反居家令進行聚會都會處罰。可以上縣衛生局網站，或寫郵件給[email protected]檢舉，會有專門的團隊進行跟進。