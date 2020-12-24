退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局

前聖荷西警察局長賈西亞將接掌達拉斯警局。（電視新聞截圖）

前聖荷西警察 局長賈西亞（Eddie Garcia）退休才一周，就傳出他即將接掌達拉斯警局的消息。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，50歲的賈西亞是全美第九大城市達拉斯首位西語裔警察局長，達拉斯警局的規模是聖荷西警局的三倍。賈西亞選擇接任達拉斯警長，代表他除了拿到幾乎掏空聖荷西退休計畫的退休金 之外，新職今後每年還會為他帶來近50萬元的收入。

賈西亞在達拉斯市的記者會上說：「我的故事要從少年時期搬到一個大城市閞始說起，我在這個提拔我成為警長的地方學會說英語。很榮幸受到美國另一個最優秀城市的歡迎，並第二次當上警長。對於能穿上達拉斯警局制服，與這麼優秀的團隊一起工作，我深感卑微。透過與達拉斯社區的夥伴合作關係，我們將共同克服今後將面對的挑戰。」

達拉斯市長強森（Eric Johnson）在聲明中說：「應該慶祝賈西亞成為我們首位西語裔警長，這是達拉斯歷史性的一刻。不過，我們都了解，眼前最重要的工作是：讓社區更安全、更強大。」

賈西亞是達拉斯新警長三名外部候選人之一，其他兩人是維吉尼亞州夏洛茲維爾（Charlottesville）和德州爾文（Irving）的警長，但這兩個城市和警局的規模都不及聖荷西大。

不過，達拉斯雖然人口和聖荷西相當，警局規模卻比聖荷西大許多，他們擁有超過3100名警員和七個分局，聖荷西只有約1200名警員和一個分局，而這個唯一的分局也只作為訓練之用。

在賈西亞8月宣布要退休一個月後，前達拉斯警長霍爾（Reneé Hall）也宣布請辭，她的辭職與無法將該市暴力犯罪率降至讓市府滿意的程度有關。

聖荷西警長繼任人選目前還在尋找當中，多名內部人選已釋出角逐意願，而聖荷西警局半世紀以來的歷史顯示，警長候選人通常都有內部背景。