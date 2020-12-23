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修改疫苗分發 史丹福：前線醫護優先

記者陳程威／史丹福報導
史丹福更改疫苗接種優先順序。（史丹福大學提供）
史丹福更改疫苗接種優先順序。（史丹福大學提供）

在經歷了上周五（18日） 前線醫護抗議史丹福疫苗分發不公之後，史丹福醫院在上周六（19日) 對外表示，已經修改了最初的疫苗分發計畫，並表明會優先對在崗位上工作的前線醫護人員提供接種疫苗。

史丹褔醫院在21日(周一)發給全體醫護人員的郵件中表示，保護一線醫護人員和其他醫護人員的健康和安全，是醫院的最先職責。

史丹褔醫院還給出醫院內不同群體接種疫苗的具體時間表。首批接種疫苗的將是目前在崗的高風險前線醫護人員，從12月17日開始接種，到12月28日完成對該群體的接種。

第二批次接種的群體是直接與患者接觸醫院以及門診護理人員，將從12月28日開始接種，到明年（2021年）1月8日完成對該群體的接種。明年1月8日之後，將為其他的史丹福醫療系統人員進行疫苗的接種工作。

截至21日，史丹福醫院已經為2000多名前線高風險醫護人員接種了疫苗。史丹福醫院預測所有一線醫護人員將在月底前獲得疫苗，並表示會在疫苗分發的任何一個階段都會監測分發情況，並保持符合加州公共衛生部(CDPH)的指導方針。

隨著上周Moderna疫苗緊急使用授權(EUA)的宣布，史丹福醫院對於本周收到更多疫苗的情況表示樂觀。

疫苗 加州

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