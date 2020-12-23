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換台新版護照 舊金山經文處將贈限量小禮

記者李榮／聖荷西報導
台灣推出新版的護照，放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈。（經文處提供）
台灣推出新版的護照，放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈。（經文處提供）

「TAIWAN」字樣放大版的晶片護照即將在2021年1月11日起發行。駐舊金山台北經濟文化辦事處指出，雖然由於疫情關係，經文處領務大廳自3月下旬起不對外開放，領務案件改以郵寄方式辦理。但為回應僑胞期待，並且在疫情期間為大家創造一點小驚喜，經文處將比照國內，以抽獎方式贈送10盒防疫禮盒，給郵寄辦理新版護照的僑胞鄉親。

經文處表示，本次抽獎活動將以郵戳為憑，凡護照申請件上有2021年1月7日(含)以後的郵戳，均符合抽獎資格。經文處將在1月11日下午抽出10位得獎者，贈送先前深獲僑胞好評的「防疫禮盒經典版」，內有台灣製醫療口罩及酒精棉片組等，歡迎大家申辦。經文處也提醒，僑胞朋友如欲申辦新版護照，儘量於1月7日後再寄出申請件，以免因過早寄達，經文處將資料送回國內時，製作的仍是舊版護照。

經文處介紹，新版護照封面在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。

經文處指出，民眾手上的護照無論效期還有多久，都歡迎申換新版晶片護照。如果不申換也無需擔心，可以繼續使用至護照效期截止日。由於現在領務申請案件較多，經文處辦理晶片護照的時間也會比往常久，請民眾斟酌自己的情況辦理。

新版晶片護照規費仍然維持每本收費45美元（新台幣1300元），未滿14歲孩童每本31美元（新台幣900元）。申辦護照條件及流程都沒有改變。

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