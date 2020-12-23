金山確診減緩 外出過節 市長布里德溫情喊話「請考慮一下」

舊金山市長布里德呼籲市民在耶誕假期避免非必要的外出旅行。（市府直播視頻截圖）

舊金山 市長布里德（Lodnon Breed）與公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）22日召開疫情 簡報會，呼籲市民遵守「居家令」，避免在聖誕節期間非必要外出旅行造成「新型冠狀病毒」（COVID-19）病例傳播及激增。

布里德表示：「如果病例在節後激增，將非常危險。就像感恩節假期以來看到的那樣，可能會使舊金山的醫院超負荷運轉。當你在聖誕節做出選擇時，請考慮一下。」

目前，全美每30秒就有一個人因感染COVID-19而喪生。在加州，每10萬人有80.7人確診。過去兩周，加州確診病例大幅上升96%，住院人數增長69%，死亡人數暴漲115%。

布里德和考法克斯均指出，舊金山過去兩周雖然單日確診數字一路攀升，但上升速度相對感恩節後的一周有所減緩。

華埠公共衛生局執行局長兼醫務主任白幹榮（Sunny Pak）在22日下午的疫情指揮中心華文媒體圓桌會上也證實這一點。他說，舊金山目前日均新增確診病例為270宗。22日新增確診病例上升速度只有2%，兩周前則高達8%。這證明市民齊心遵守「居家令」。

白幹榮說，確診者傳染率也有所下降。6日，1名確診者會將病毒傳播給1.6人。20日，1名確診者只傳播給1.24人。

如果持續維持在1.24左右的低位，舊金山預期到2021年2月的住院人數將從1490人大幅降至590人，預期新增的死亡人數也將從544人降至214人。如果1名確診者只傳播給1人以下，預期新增死亡人數會進一步減少至74人。

考法克斯表示，防疫形勢依然嚴峻。隨著確診者越來越多，市民與病毒接觸的可能性越來越高。如果耶誕節後出現另一波疫情高峰，舊金山上述的好轉趨勢可能會逆轉。

白幹榮說，部分醫護人員已經注射了第一針新冠疫苗 。查克柏格舊金山總醫院21日有829人接種，22日有408人接種。Laguna Honda醫院22日有226人接種。

另外，東華醫院已有300人接種。舊金山加大（UCSF）醫院目前接收到900劑疫苗並展開接種工作。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩表示，開救護車的人員已開始接種新冠疫苗。

除了代表舊金山消防局提醒市民注意聖誕樹的電燈使用安全，林偉浩還提醒市民，東華醫院正門將於23日上午10時至下午3時提供免費新冠病毒檢測，無需預約。30日上午10時至下午2時的檢測再度回到華埠花園角，市民可致電（628）228-2828向東華醫院預約。