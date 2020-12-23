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租客搬離灣區 大部分去沙加緬度、士德頓、莫德斯度

編譯組／灣區22日電
許多離開灣區的民眾搬到沙加緬度。（Getty Images）
許多離開灣區的民眾搬到沙加緬度。（Getty Images）

過去一年，受到新冠疫情影響，許多灣區居民決定搬離租金為天價的住房市場，但調查發現，這些離開灣區的民眾其實沒有走遠。

舊金山房地產網站Zumper的調查發現，加州首府沙加緬度、士德頓（Stockton）和莫德斯度（Modesto）是2020年最多灣區租客搜尋的地區。不過，調查也發現，受疫情影響、行情一度大跌的灣區租賃市場，最近有起死回生的跡象。

Zumper的調查結果顯示，從年初以來，民眾搬出灣區的意願不斷升高，到11月，有出走意願的民眾比例高達41%。Zumper詢問灣區1萬4000名用戶，發現許多租客是為了在疫情期間逃避高昂的租金而離開。

Zumper分析師戈斯坦（Neil Gerstein）表示，全美的一個共同趨勢是：搬離高價市場的租客都沒有跑太遠。調查發現，2020年，灣區有高達34%的租客搜尋沙加緬度、士德頓和莫德斯度都會區的上市租賃住房，是灣區租客查詢最多的地區。

戈斯坦說：「沙加緬度、士德頓和莫德斯度是離灣區最近的大都會區，房價和租金比灣區便宜許多，因此，對不希望搬離灣區太遠的民眾來說，這是最合乎邏輯的選擇。」

數據顯示，灣區租客搜尋最多的地區第二名到第五名也都在加州，它們是洛杉磯都會區、蘇諾瑪縣、佛萊斯諾／維沙利亞（Fresno/Visalia）和蒙特瑞／沙林納斯（Monterey/Salinas），搜尋比例分別是 8.6%、6.8%、5.8%和4.7%。

市調公司InterQ 9月的調查結果與Zumper的調查結果相似，在825名灣區受訪者中，31%表示，如果能全職在家工作，他們會搬出現在租住的公寓，但73%表示，只會搬到離灣區30哩到60哩的地區。

灣區 租客 租金

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