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疫情愈嚴重 灣區房價漲更兇 獨棟屋漲幅逾20%

編譯組／灣區21日電
灣區郊區房地產市場不受疫情影響，不跌反升。（Getty Images）
灣區郊區房地產市場不受疫情影響，不跌反升。（Getty Images）

灣區房價走勢與不景氣的經濟、惡化的疫情背道而馳，獨棟屋房價秋季創下新高，大部分縣市的中位數房價皆已破百萬。

房地產資訊公司DQNews和CoreLogic表示，趁房貸利率降至史上少見的低點，買家在灣區各地競價搶購房屋。灣區10月中位數房價升至98萬2000元，比去年同期漲15%，獨棟屋漲幅更超過20%。（註：數據不含阿拉米達縣。）

CoreLogic副首席經濟學家賀普（Selma Hepp）說：「除了共度公寓（condo），其他類型房屋的房價都不斷上漲，銷售持續強勁。」

賀普將灣區強勁的房地產市場歸功於低房貸利率、千禧世代首次購屋者的投入、和遠距工作帶動的需求。她指出，度假地區的房地產市場更是呈爆炸性成長，例如北加州的太浩湖（Lake Tahoe）和南加州的大熊湖（Big Bear）。

房地產專家表示，新冠疫情讓科技人士改為居家工作，不再需要支付通勤、旅遊和休閒活動費用，儲存了不少收入。加上房貸利率降至3%以下，使許多買家有勇氣承擔更多債務，或出更高價買下理想的房屋。

DQNews和CoreLogic的數據顯示，居家工作需要的辦公空間讓郊區房屋需求量大增。康曲柯士達縣中位數房價上漲17%至75萬元，聖他克拉拉縣中位數房價上漲15%至157萬元。

不過，和灣區其他縣相反，舊金山房價與房屋銷售量自疫情爆發以來持續放緩，獨棟屋中位數房價僅上漲1%至157萬元，共度公寓中位數房價下跌2%至120萬元，成交量與去年同期相比更減少四分之一。

雖然CoreLogic的數據不包括阿拉米達縣，但加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的調查數據顯示，阿拉米達縣10月的中位數房價上漲10%至100萬元。

房價 灣區 房地產

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