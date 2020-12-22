聖縣首位華人議員 李洲曉談住房

聖他克拉拉縣議員李洲曉上任了，他有不少構想。（取自Otto Lee的聖縣議會官網）

聖他克拉拉縣縣議員李洲曉（Otto Lee）已經就任，是聖縣歷史上的首位華人縣議員，他特別說明了新冠疫情 的應對措施，遊民與可負擔住房、增進縣城的精神健康等議題。

談到新冠疫情，李洲曉表示聖縣最近收到的疫苗很大程度上讓大家看到生活回復正常的希望。至於民眾都很關心的住房議題。李洲曉表示最關鍵是供應無法滿足需求。

他表示，主要是可供住房建設的土地不足，尤其城區內的土地供應量最缺。李洲曉希望透過與縣內不同城市合作，適當提高樓高來解決住房不足。他強調很多住房的法令是在城市當局，作為縣議員，他會努力去協助縣內不同城市一起解決問題。

李洲曉鼓勵興建更多的住房，包括利用縣府土地興建老年住宅，可負擔住宅與為遊民提供住房。也需規畫配套設施，包括心理健康設施與公共交通的規畫，這需要與城市當局一起合作。

關於興建可負擔住房資金不足，Measure A提供了一些資金，但目前的問題在於速度太慢，需加快建設。李洲曉表示在他看來最緊急的是為遊民提供住處，「我們真正缺少的是緊急解決方案，」李洲曉說應盡快用多種方案為遊民提供住房。

疫情期間保護租客權益，李洲曉表示縣府為符合資格的租戶提供相應的房租補貼，補貼直接發給房東，確保不被濫用。

談到環境政策，李洲曉希望加強清潔能源的推廣與使用，幫助民眾過渡到更環保的出行方式。新住宅建設使用更環保的方式。

李洲曉希望明年1月上台的拜登新政府可以修復川普造成的損失，包括環境，教育，移民 等。他也希望聯邦紓困方案幫助聖縣度過新冠疫情的衝擊。

作為來自香港 的移民，他表達對香港前途的憂慮。李洲曉表示，香港言論自由已死，「以前在香港人是自我審查，現在可以因言獲罪入獄。」

選舉時支持與不支持他的人，他全都感謝。希望自己可以服務與幫助整個選區與聖他克拉拉縣。