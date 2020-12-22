我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

聖縣首位華人議員 李洲曉談住房

記者陳程威／聖他克拉拉報導
聖他克拉拉縣議員李洲曉上任了，他有不少構想。（取自Otto Lee的聖縣議會官網）
聖他克拉拉縣議員李洲曉上任了，他有不少構想。（取自Otto Lee的聖縣議會官網）

聖他克拉拉縣縣議員李洲曉（Otto Lee）已經就任，是聖縣歷史上的首位華人縣議員，他特別說明了新冠疫情的應對措施，遊民與可負擔住房、增進縣城的精神健康等議題。

談到新冠疫情，李洲曉表示聖縣最近收到的疫苗很大程度上讓大家看到生活回復正常的希望。至於民眾都很關心的住房議題。李洲曉表示最關鍵是供應無法滿足需求。

他表示，主要是可供住房建設的土地不足，尤其城區內的土地供應量最缺。李洲曉希望透過與縣內不同城市合作，適當提高樓高來解決住房不足。他強調很多住房的法令是在城市當局，作為縣議員，他會努力去協助縣內不同城市一起解決問題。

李洲曉鼓勵興建更多的住房，包括利用縣府土地興建老年住宅，可負擔住宅與為遊民提供住房。也需規畫配套設施，包括心理健康設施與公共交通的規畫，這需要與城市當局一起合作。

關於興建可負擔住房資金不足，Measure A提供了一些資金，但目前的問題在於速度太慢，需加快建設。李洲曉表示在他看來最緊急的是為遊民提供住處，「我們真正缺少的是緊急解決方案，」李洲曉說應盡快用多種方案為遊民提供住房。

疫情期間保護租客權益，李洲曉表示縣府為符合資格的租戶提供相應的房租補貼，補貼直接發給房東，確保不被濫用。

談到環境政策，李洲曉希望加強清潔能源的推廣與使用，幫助民眾過渡到更環保的出行方式。新住宅建設使用更環保的方式。

李洲曉希望明年1月上台的拜登新政府可以修復川普造成的損失，包括環境，教育，移民等。他也希望聯邦紓困方案幫助聖縣度過新冠疫情的衝擊。

作為來自香港的移民，他表達對香港前途的憂慮。李洲曉表示，香港言論自由已死，「以前在香港人是自我審查，現在可以因言獲罪入獄。」

選舉時支持與不支持他的人，他全都感謝。希望自己可以服務與幫助整個選區與聖他克拉拉縣。

疫情 香港 移民

上一則

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

下一則

金山人語／再撐3個月 美國就可轉敗為勝

延伸閱讀

香港嚴防「變種病毒」 14天內在英逾2小時 禁登機赴港

香港嚴防「變種病毒」 14天內在英逾2小時 禁登機赴港
羅冠聰：決定在英國申請政治庇護

羅冠聰：決定在英國申請政治庇護
遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！
香港移民配額 尚未併入中國配額

香港移民配額 尚未併入中國配額
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
美更新香港旅遊警示 指外國前官員恐被拘

美更新香港旅遊警示 指外國前官員恐被拘

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議