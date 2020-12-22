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Airbnb無視太浩湖封鎖令 房東、租客無奈

編譯組／灣區電
加州居家避疫命令影響太浩湖部分地區，12月11日開始對遊客關閉，許多外地遊客不得不取消在當地Airbnb預定的短期住所。(圖取自網路)
加州居家避疫命令影響太浩湖部分地區，12月11日開始對遊客關閉，許多外地遊客不得不取消在當地Airbnb預定的短期住所。(圖取自網路)

加州居家避疫命令影響太浩湖部分地區，12月11日開始對遊客關閉，許多外地遊客不得不取消在當地Airbnb預定的短租住所；但是由於規定不明確，房東與租客無所適從。

一名旅客原本在太浩湖預定度假房舉辦家庭聚會，當局突然下令，臨時向房東表達取消意願，原本房東願意退還全部6600元預定費用；但房東表示，顧客應知疫情期間的預訂風險，Airbnb的取消政策也允許旅客延遲取消時、房東可保留部分費用，不過旅客不願意違抗政府新命令、堅持退房，房東退還3000元，其餘3600元雙方處僵持狀態。

新居家避疫政策影響到全加州，灣區許多計畫到太浩湖的遊客有類似形況。太浩湖旅館取消所有12月預定房並退款，Airbnb則避免調解房東與旅客間的分歧。這名受到新令影響的Airbnb旅客期望能和Airbnb客服人員申訴，但專線很難接通，客服也不了解加州情況。最後是在太浩湖房東同情旅客個人因素下，退還全額款項。

Airbnb將訂房等相關事宜交由房主自行管理。專門研究Airbnb租賃商業模式的波士頓大學旅館行銷學系講師莫迪(Makarand Mody)表示，儘管大多數旅館在疫情大流行期間，提供更靈活預定政策，但Airbnb例外。許多航空公司與旅館允許旅客在最後一刻幾乎取消所有費用，Airbnb並未如此做，而由房東與客戶協商退款。莫迪指出，他們向消費者與房東提供資訊，認為法律責任就止於此，因沒有政府機制來究責。

全美各城市的短租規定內容差別很大，舊金山規定嚴格，但其他度假勝地規定則較寬鬆，Airbnb與當地執法單位有聯繫，但執行各有不同，司法管轄單位已迫使其採取行動。針對有關疫情期間的業務內容疑問，Airbnb未回應。

太浩湖有許多滑雪小木屋及湖邊度假屋等短期出租物業，但在過去5年，租金問題讓當地居民頭痛不已。為了抗衡，南太浩湖選民兩年前通過提案，2022年前淘汰多數短期租房。今年，包括太浩湖西岸(West Shore)在內的普萊瑟縣新增短期租賃註冊系統，設定租房安靜時間與住房率限制。但政府法令都不會由Airbnb直接控制，而是由租屋房東遵守承擔。

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