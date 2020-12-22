我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

編譯組／灣區電
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

今年流年不利，大家長時間被困，對防疫感到疲倦，因此聖誕節和新年希望與家人和朋友碰頭和聚會，大家都理解；但是不少研究都指出，病毒在戶內傳播得很快，傳播20呎只要5分鐘，就可使其他人感染。

很多人認為，只要保持6呎距離，就可保安全，但有不少情況，6呎顯然不足夠。

南韓醫學期刊最近刊出的一項研究說，一名高中生感染了病毒，研究人員奇怪他怎麼會感染，因此在病例追蹤時發現，他曾到一家餐館，而剛好在餐廳內有一名染疫者。研究發現，染疫者的口沫微粒隨著空調，擴散到餐館內的20呎外，微粒被高中生吸到，於是他感染了。研究報告的結論是：傳播20呎，只要5分鐘。

美國環保署(EPA)對戶內空調所造成的感染指引說，一般所說的6呎距離並不足夠，因為感染者發出的口沫微粒，可以隨空氣而傳播更遠。

聯邦疾控中心(CDC)說，口沫微粒( dropplets)已證實是疫症傳播的最主要途徑；大的口沫微粒肉眼可以看到，但細少的則看不到，並可在空氣存在數小時，而且可以因空調的空氣而散播。

戶內是否通風也是造成口沫微粒傳播的重要因素。研究發現，屋內通風不佳的地方，就算人們沒有互相接觸，病毒也可藉著空氣傳播，所以不通風的派對場所特別危險。

中國的一項研究發現，廣州有10人在餐廳內感染，那些接觸到空調空氣的人感染，沒接觸到空調的人則沒有感染。

今年8月，南韓一家星巴克有27人感染，只因為店內有一名確診女子，空調將帶有病毒的空氣吹送給其他人，四名店員因為戴了口罩，沒有感染。

華盛頓州一個合唱團也成為超級傳播者，因為其中一名成員感染，他的口沫微粒傳染了其他52人，微粒在戶內環境中，特別容易傳播。

所以專家呼籲，聖誕和新年大家還是留在家裡好；雖然現在已有疫苗，因此已看到了隧道盡頭的光亮，但要知道，目前大家仍在隧道裡。

南韓 星巴克 美國

上一則

增加ICU配備 聖馬刁縣府與2醫療機構簽約

下一則

CDC：全美疫情傳播程度 加州第4嚴重

延伸閱讀

南韓首都圈23日起禁5人以上群聚 聖誕跨年全泡湯

南韓首都圈23日起禁5人以上群聚 聖誕跨年全泡湯
北韓再度開發金剛山 計畫打造成「國際度假勝地」

北韓再度開發金剛山 計畫打造成「國際度假勝地」
南韓今年泡菜出口額創新高 台灣為第四大市場

南韓今年泡菜出口額創新高 台灣為第四大市場
浙江湖南限電 多家企業被迫停工：訂單怎消化

浙江湖南限電 多家企業被迫停工：訂單怎消化
南韓立法禁放「反北韓氣球」 挨轟剝奪言論自由

南韓立法禁放「反北韓氣球」 挨轟剝奪言論自由
指數公司陸續剔除中企 資金可望擴大流入南韓

指數公司陸續剔除中企 資金可望擴大流入南韓

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議