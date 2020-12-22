居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

今年流年不利，大家長時間被困，對防疫感到疲倦，因此聖誕節和新年希望與家人和朋友碰頭和聚會，大家都理解；但是不少研究都指出，病毒在戶內傳播得很快，傳播20呎只要5分鐘，就可使其他人感染。

很多人認為，只要保持6呎距離，就可保安全，但有不少情況，6呎顯然不足夠。

南韓 醫學期刊最近刊出的一項研究說，一名高中生感染了病毒，研究人員奇怪他怎麼會感染，因此在病例追蹤時發現，他曾到一家餐館，而剛好在餐廳內有一名染疫者。研究發現，染疫者的口沫微粒隨著空調，擴散到餐館內的20呎外，微粒被高中生吸到，於是他感染了。研究報告的結論是：傳播20呎，只要5分鐘。

美國 環保署(EPA)對戶內空調所造成的感染指引說，一般所說的6呎距離並不足夠，因為感染者發出的口沫微粒，可以隨空氣而傳播更遠。

聯邦疾控中心(CDC)說，口沫微粒( dropplets)已證實是疫症傳播的最主要途徑；大的口沫微粒肉眼可以看到，但細少的則看不到，並可在空氣存在數小時，而且可以因空調的空氣而散播。

戶內是否通風也是造成口沫微粒傳播的重要因素。研究發現，屋內通風不佳的地方，就算人們沒有互相接觸，病毒也可藉著空氣傳播，所以不通風的派對場所特別危險。

中國的一項研究發現，廣州有10人在餐廳內感染，那些接觸到空調空氣的人感染，沒接觸到空調的人則沒有感染。

今年8月，南韓一家星巴克 有27人感染，只因為店內有一名確診女子，空調將帶有病毒的空氣吹送給其他人，四名店員因為戴了口罩，沒有感染。

華盛頓州一個合唱團也成為超級傳播者，因為其中一名成員感染，他的口沫微粒傳染了其他52人，微粒在戶內環境中，特別容易傳播。

所以專家呼籲，聖誕和新年大家還是留在家裡好；雖然現在已有疫苗，因此已看到了隧道盡頭的光亮，但要知道，目前大家仍在隧道裡。