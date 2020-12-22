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CDC：全美疫情傳播程度 加州第4嚴重

編譯組／綜合21日電
CDC公布的數據顯示，加州目前疫情嚴重程度全美排第四。（CDC提供）
CDC公布的數據顯示，加州目前疫情嚴重程度全美排第四。（CDC提供）

聯邦疾病防治中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）採用多項指標評估全美50州新冠肺炎（COVID-19）疫情的嚴重程度，其中最重要的指標之一是每10萬人的一周平均單日新增病例數（以下簡稱單日新增病例數）。

在疫情大多數時間，加州是美國單日新增病例數最低的地區之一，但過去幾周，單日新增病例數不斷飆升，21日上升為全美第四高，週去一周，每10萬人有109.3人確診，相較11月中旬時，每10萬人僅21人確診，說明了加州目前疫情的嚴重程度。

美國目前單日新增病例數最高的是奧克拉荷馬州，每10萬人有151.4人確診，第二是田納西州，每10萬人有138人確診，第三是德州，每10萬人有126.2確診，加州排名第四。

另一項重要的疫情評估指標是確診率（positivity rate），是民眾接受新冠檢測呈陽性的比率。加州21日的確診率升至12%，是一個月前的兩倍，而夏季疫情高峰期時的確診率僅7.6%。雖然加州在疫情一開始時的確診率為12%，3月確診率高達40%，但這是因為當時接受檢測的人數不多，特別是無症狀患者都還未接受檢測。

隨著確診病例激增，住院人數也同時增加。截至21日，加州因新冠肺炎住院的人數累積為1萬8359人，是7月高峰期的兩倍以上，加護病房住院人數也增加到3756人，南加州與中加州聖荷昆谷（San Joaquin Valley）的加護病床已全數用盡，全加州加護病房空床率僅剩2.5%，灣區加護病房空床率也跌剩13.7%。

加州 疫情 檢測

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