CBA澄清信未到 林書豪簽約受挫

林書豪至今還在刻苦訓練，希望重返NBA。（取自Popo Chung推特）

曾締造「林來瘋」的台裔球員林書豪 （Jeremy Lin），因為中國男子籃球職業聯賽（CBA）的澄清信未及時送到，不能如願簽約家鄉球隊金州勇士 的發展聯盟球隊（G League）聖他克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors），回歸NBA 受挫。

紐約時報記者斯特恩（Marc Stein）20日表示，勇士仍然有興趣讓林書豪加入聖他克魯茲勇士。如果林書豪願意以發展聯盟為跳板，謀畫未來重返NBA。

此前，The Athletic王牌記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，林書豪會和勇士簽下一個Exhibit 10合同，但需要等待CBA的澄清信。他不會進入勇士15人大名單，也不可能和勇士簽訂雙向合同。勇士原計畫簽下林書豪，然後再裁掉他，確保他能在聖他克魯茲勇士效力。

查拉尼亞19日發推特說，林書豪與勇士討論的先簽下、再裁掉、後加入聖他克魯茲勇士的方案失敗。因為CBA的澄清信未能及時送到，而NBA的裁員截止時間（西部時間19日晚上8時）已到。

林書豪在灣區巴洛阿圖高中就讀，NBA生涯就是從勇士開始。職業生涯輾轉多支球隊，在多倫多暴龍奪冠，隨後去CBA征戰。他在9月中宣布，告別CBA，因為還有NBA的夢想。根據公開媒體報導，勇士王牌球星柯瑞還和林書豪一起參加訓練和對抗賽。