林美蓮網購居家檢測盒 兩天就收到

林美蓮在網路上申請居家檢測盒，兩天就快遞送到。（林美蓮提供）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 嚴峻，公衛界與各地政府不斷強調「檢測 」的重要，避免在不知情下感染他人。除了現場檢測，各式居家自行檢測的工具也陸續核准使用。僑務諮詢委員林美蓮指出，幾天前聽女兒說有居家檢測盒，她上網填寫資料後，兩天就收到新冠肺炎檢測工具（COVID-19 Test Home Collection Kit）的快遞，非常方便。

目前多數新冠肺炎檢測仍需由專業人員操作，再由高科技實驗室處理化驗，往往要等待幾天才能得知結果。少數檢測允許在家自行採集鼻內物或唾液樣本，再送到實驗室。聯邦食品藥物管制局（FDA）日前緊急批准非處方用的居家新冠肺炎檢測工具，例如LabCorp Pixel的檢測就能讓18歲以上的民眾購買使用。

網站指出，符合資格的訂購民眾不需先付費用，實驗室會向民眾的保險公司收費，如果沒有醫保的人，可以用聯邦的補助款。又或者，民眾也可以選擇自己付費。

林美蓮指出，新冠肺炎疫情一直籠罩各地，她雖然盡量都居家避疫，但還是多少擔心病毒。不過，出外檢測總是較不方便。聽說聯邦食藥局核准居家檢測試劑以後，她便上網填資料，並不需要先付費，就能拿到檢測盒。

她表示，從下訂檢測盒到收到檢測盒非常有效率，不到兩天就已收到，並且附有很清楚使用說明，「我覺得非常方便，也希望施打疫苗前，大家保持健康，但願疫情趕快過去。」