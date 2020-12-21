國民黨美西直一分部歲末聯歡 關心台灣政情

中國國民黨美西直一分部舉行歲末聯歡，也關心台灣的政情與未來。（記者李榮／翻攝）

中國國民黨美西直一分部依例在聖誕假期前夕舉辦歲末聯歡會議，今年由於疫情的關係，改線上舉行。常委儀容、中評委鄭光志、陳松，前中原大學校長程萬里等多位委員都出席，大家互祝聖誕與新年快樂，也相當關心台灣 的政情與未來。

儀容指出，直一分部多年來堅定支持中華民國，積極參與僑界活動，無論華運會、國慶委員會或各大社團活動，直一分部都買桌參與。即使疫情期間很多活動都無法進行，直一分部還是參加了慶祝國慶的直播活動。由三位委員分掌美國 與中華民國國旗，全體委員聯合表演分列式，合唱三軍軍歌、走分列式，並由全體委員合唱「明天會更好」，展現愛國心。

在前常委沈慧努力之下，分部也已設立網站，為歷年的活動留下紀錄，並方便僑胞了解直一的組織與將來活動。網址：kmtc1wa.com。

儀容強調，疫情結束後直一分部一定繼續服務僑胞，繼續舉辦「愛心媽媽」活動，發揚百善孝為先的傳統。另外也計畫籌辦知識性的講座服務僑飽，包括教育、旅遊、退休生活規畫、房地產投資等，都是考量的方向。

談到當前政情，沈慧指出，國民黨與民進黨 最大不同就是「對國家的認同」，民進黨走「台獨去中」路線，親美仇中。近來民進黨由於親美政策，接受美國的壓榨，以昂貴數倍的價錢購買老舊武器，接受強銷有危食安的萊豬。另方面，仇中政策也讓兩岸關係急遽惡化，影響商業、學術、旅遊的交流，在外交、僑務方面更是讓台灣受到大陸打壓。

她認為美國是功利主義，再好的台美關係也不可能超越美國利益，「死抱美國大腿，只有讓台灣更孤立更危險。」

另一位成員周典樂指出，中華民國是民主國家，政黨輪替是由人民選出來的結果。然而，應該以「民意為優先」，「既然大多數的人民都反對萊豬進口，就不該進口。也不該關閉中天電視台，箝制言論自由。希望民進黨能為人民服務，國民黨能幫助人民監督政府。」