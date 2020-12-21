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不敵疫情 加州53家蘋果專賣店暫停營業

編譯組／庫比蒂諾20日電
蘋果宣布關閉加州53家專賣店。（Getty Images）
蘋果宣布關閉加州53家專賣店。（Getty Images）

由於灣區和加州的新冠疫情持續惡化，蘋果決定暫時關閉加州所有零售專賣店。

加州53家蘋果專賣店已紛紛貼出「即將關閉」的通知。蘋果庫比蒂諾總部訪客中心專賣店貼出的告示說：「我們即將暫停營業，目前仍提供網購顧客取貨，已預約的一對一購物服務將提供到12月22日止。」灣區部分蘋果專賣店的通知表示，不會取消已預約的店內「天才支援」（Genius Support）服務。

蘋果發出聲明給彭博社（Bloomberg）證實專賣店暫停營業的消息。聲明說：「鑑於所服務的部分地區疫情嚴峻，我們將暫時關閉位於這些地區的專賣店。這是經過審慎的考慮才做出的決定，期待團隊與顧客能早日回歸。」

蘋果這項在聖誕節前關店的決定，是在加州18日單日新增新冠病例再創新高、單日死亡人數創第二高情況下做出。加州18日的「日新增確診病例」為5萬4532例，比17日多出近3000例，死亡人數為279人。

9to5mac.com網站記者史提巴爾（Michael Steelbar）報導，蘋果先於18日宣布關閉洛杉磯地區十多家專賣店，周末進一步宣布關閉加州和田納西州所有專賣店。此外，由於英國首相強生（Boris Johnson）19日宣布倫敦緊急封城，倫敦的蘋果專賣店也將從20日起關閉。蘋果上周稍早已關閉德國和荷蘭所有18家專賣店。

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