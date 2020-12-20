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北美洲台灣商會理監事會議 蕭美琴盼台美關係持續深化

記者江碩涵／灣區報導
北美洲台灣商會聯合總會19日舉行第33屆第2次理監事視訊會議，六大洲會長及政府官員都參與視訊。（翻攝自會議）
北美洲台灣商會聯合總會19日舉行第33屆第2次理監事視訊會議，六大洲會長及政府官員都參與視訊。（翻攝自會議）

北美洲台灣商會聯合總會19日舉行第33屆第2次理監事視訊會議，僑委會委員長童振源、台灣駐美代表蕭美琴、駐加拿大台北經文處代表陳文儀、經濟部政務次長陳正祺、駐舊金山台北經文辦事處處長賴銘琪、世界台商總會總會長梁輝騰及六大洲台灣商會聯合總會的總會長都參加了會議。

童振源表示，北美洲台灣商會聯合總會今年以來辦了70多場講座，讓許多台商受益，獲得許多新思。北美洲台灣商會聯合總會總會長吳怡明今年9月時也回台灣一趟，與蔡英文總統見面，推動台美雙邊更多貿易機會，日前捐贈宏都拉斯颶風災難10萬元，台灣商會發揮了相當高的外交作用。

蕭美琴表示， 2020年是充滿挑戰的一年，雖然疫情影響，但北美洲台灣商會聯合總會仍積極推動捐贈口罩等活動，創造台美新的對話機制。

她表示，台灣是美國第九大貿易夥伴，也是美國第11大出口市場，台美投資往來非常緊密，Google、微軟等企業都宣布將在台進行30年來最大投資，台積電宣布在美投資20億元，都是台美經貿交流的例證。

蕭美琴說，政府也一直為台美經貿交流努力，目前最重要的就是推動台美雙邊貿易協定，這是台灣未來發展非常重要的工作，希望全美台灣商會鄉親，共同為台灣發聲，促成雙邊貿易。

吳怡明表示，他今年在疫情期間接下北美洲台灣商會聯合總會總會長一職，也回台與政府、各大企業碰面，希望能創造更多機會，2021年他將開始推動台商產業促進平台，希望能聯結台商增進與政府之間關係，推動北美洲各地台灣商會持續辦活動，讓台美之間關係更緊密。

北美洲台灣商會聯合總會19日舉行第33屆第2次理監事視訊會議。（翻攝自會議）
北美洲台灣商會聯合總會19日舉行第33屆第2次理監事視訊會議。（翻攝自會議）
台灣駐美代表蕭美琴表示， 政府也一直為台美經貿關係交流努力，目前最重要的就是推動...
台灣駐美代表蕭美琴表示， 政府也一直為台美經貿關係交流努力，目前最重要的就是推動台美雙邊貿易協定。（翻攝自會議）

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