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東屋崙1晚3度發生槍擊案 三名男子受傷

記者黃少華／屋崙報導
屋崙警方正在蒐集三起槍擊案的線索。（記者黃少華／攝影）
屋崙警方正在蒐集三起槍擊案的線索。（記者黃少華／攝影）

東灣屋崙警方表示，從18日晚上至19日凌晨，三男子在東屋崙不同地方遭到槍擊。其中一人情況危殆。警方認為這三起槍擊案沒有關聯。

傷勢最嚴重的男子於19日晨4時在第28th Avenue 1400號街區遭槍擊。這名男子約19歲，當時與街頭其他一些人發生爭執，然後遭槍擊。

警方說，該男子不住在槍擊案發生的區域。持槍者開槍的動機尚未確定。暫時沒有人被捕。

18日晚上11時30分，一名67歲男子在Nevada Street 600號街區遭到槍擊。這名男子告訴警方，他正從加油站回家，突然聽到槍聲，並意識到自己中槍了。這名男子趕回家中，然後報警求助。他隨後被送往醫院，情况穩定。

警方現時還沒有確定持槍者開槍的動機，也沒有確定這名男子是犯罪的預定目標還是被流彈擊中。目前沒有人被捕。

18日下午5時48分，一名33歲的男子在98th Avenue 和 Pearmain Street交界處附近遭到槍擊。這名男子告訴警方，他在街頭被另一名並不認識的男子開槍射擊。在警察趕到之前，嫌犯已經逃離了現場。受傷男子被送往醫院，情况穩定。

警方仍在試圖確定這起槍擊案的動機。

屋崙警方和「屋崙犯罪阻擊者」（Crime Stoppers of Oakland）為上述三起槍擊案各提供5000元的獎金，以獲取嫌疑人線索。有消息的人士可撥打屋崙警方電話（510）238-3426，或撥打「屋崙犯罪阻擊者」電話（510）777-8572。

槍擊 屋崙 警察

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