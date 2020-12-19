舊金山聯合校區新一輪公校重開日期 迄未定案

舊金山新一輪的公立學校重開日期仍未定案。（記者黃少華／攝影）

新冠疫情持續惡化，舊金山 聯合校區（SFUSD）恢復課堂面對面授課的工作進展緩慢。原計畫於2021年1月25日重開12所學校面對面教學的工作未能敲定。舊金山聯合校區也將暫時不會繼續推進分階段重開的工作。

上述工作有賴於舊金山聯合校區與教職員工會的談判。目前，談判雙方仍未達成勞工協議。談判將繼續進行。

舊金山聯合校區表示，只要市府規定的2A階段決策中所有條件都得到滿足，就可以逐步讓一些學生回到課堂。目前已經在一些領域取得的進展包括：

•提議重開的第一批校舍中，每個教室都經過了通風設施、社交距離 等方面的評估。

•已向舊金山公共衛生局提交了一份重開學校的意向書。

•對2A階段重開所涉及的家庭進行了調查，以確定哪些學生希望回到課堂參與面對面學習。

•教職員工已經開始進行「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測 。

•為每個學校提供為期3個月的個人防護裝備（PPE）。

9月份，舊金山聯合校區開始與教職員工會討論課堂重開標準。這些標準包括按照公共衛生專家要求製定的健康和安全協定步驟，以及校區重開的標準（2A和2B階段決策）。

12月15日，工會提出了一套新的健康和安全標，希望看到校區在回歸課堂面對面教學之前遵循這些標準。舊金山聯合校區表示，雖然不少請求與校區一直準備的內容一致，但有一些新的重要請求超出了公共衛生局的指引。校區無法滿足工會提出的所有新要求，也沒有足够的時間完成談判來達到2021年1月25日重開部分學校的目標。

工會建議，在舊金山回到州府「更安全經濟藍圖」的橙色層之前，任何教職員工或學生都不能恢復到課堂面對面教學的狀態。這與舊金山教委會、州府和舊金山衛生令允許的計畫不同。後者允許目前處於最嚴格紫色層的舊金山，讓部分獲得豁免的學校重開課堂面對面教學。

在繼續與工會談判的同時，舊金山聯合校區決定從12月21起開始放寒假。當校區於2021年1月5日複課時，學校將繼續提供遠程教學。