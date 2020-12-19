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教職員工會談判要求 布里德：超出衛生局指引

記者黃少華／舊金山報導
市長布里德認為應盡快讓學生回到課堂接受面對面教學。（市長辦公室直播視頻截圖）
市長布里德認為應盡快讓學生回到課堂接受面對面教學。（市長辦公室直播視頻截圖）

舊金山聯合校區（SFUSD）宣布沒有足夠時間來完成談判，以便於2021年1月25日之前重開任何學校的課堂面對面教學。校區無法接受教職員工會於12月15日提出的一套新健康和安全標準。雙方談判進展緩慢。市長布里德（London Breed）發表聲明，表示工會要求超出公共衛生局指引。

布里德反覆強調公立學校重開的重要性。她說：「令人惱火的是，學校不打算在1月份重開進行面對面教學。我無法想像，這對家庭和年輕人來說有多艱難。他們從3月起就沒進過教室，每天都在落後。我們不應該在教育和安全返回教室之間做出錯誤的選擇。我們有責任教育孩子，而安全就根植於這一責任之中。我們兩者都可以而且必須兼而有之。」

工會建議，在舊金山回到州府「更安全經濟藍圖」的橙色層之前，任何教職員工或學生都不能恢復到課堂面對面教學的狀態。

布里德認為，市府不能為課堂面對面教學制定「不切實際」的標準，甚至連公共衛生局都沒有推薦。她說：「我理解一些弱勢群體教師的擔憂。我們應該傾聽他們的意見。但老實說，就重開而言，舊金山的公共衛生官員是全國最保守的。當他們說，學校可以重開時，孩子第二天就應該在教室。」

布里德表示，市府有資料顯示，學生和老師可以回到教室。她說：「在公共衛生局的指導下，全市78個社區中心、91所私立和教會學校已開放幾個月，未發生疫情。即使是現在，在最近的一次病例暴漲中，我們所經歷的最糟糕的一次，也沒有學校爆發疫情。所有這些都不是一件容易的事。但通過遵循健康協定，我們可以創造安全的環境，幫助減輕病毒的傳播，並給孩子們提供迫切需要的學習環境。」

市政府一直在提供人員和資源，幫助公立學校重開。布里德強調將繼續這樣做。她說：「但是為了明年開學，舊金山聯合校區和教育工作者現在就要做工作和計畫。這意味著整個寒假都要努力完成。市府隨時準備幫助推動這一進程。不能放弃讓孩子安全回到學校。沒什麼比這更重要了。」

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