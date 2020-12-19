聖荷西國際機場 推旅客新冠檢測服務

聖荷西國際機場18日宣布將替所有搭乘飛機的旅客推出新冠病毒檢測服務。（記者江碩涵／攝影）

聖誕假期到，不少公司開始放長假，人們聚會、旅行機會大增。聖荷西國際機場 18日宣布，將替所有搭乘飛機的旅客推出新冠病毒檢測 服務，而搭乘阿拉斯加航空及夏威夷 航空的旅客也得做了檢測才能上機。聖他克拉拉縣公共衛生局則再次呼籲民眾盡量避免非必要旅行，佳節期間在家好好待著，一起防疫。

聖縣衛生局統計，18日新增新冠病毒卻診人數為1490人、死亡人數為17人、新增住院人數為102人，屢創高峰。隨著聖誕假期到來，已有不少公司陸續放長假，民眾旅遊人數增多，聖縣衛生局呼籲民眾今年不要進行非必要的旅行。同時也希望民眾佳節期間能待在家裡，不要聚會，共同防疫。

聖荷西國際機場因應即將到來的旅遊人潮，也將在機場內提供醫療保健公司Carbon Health的新冠病毒檢測服務，任何一家航空公司的旅客都能進行檢測。而阿拉斯加航空及夏威夷航空的旅客，則一定要通過檢測才能登機。

聖荷西國際機場航空總監艾特肯（John Aitken）表示，機場相當期待恢復到去年的人潮流量。不過同時也努力替人們維護安全、健康的搭機環境，致力於人們安全的履行，因此推出檢測方案。

聖荷西國際機場在站點內設立檢測站，方便旅客使用。不過若要搭乘阿拉斯加航空及夏威夷航空的旅客，則一定要有檢測陰性的報告才能搭乘。

阿拉斯加航空公司的乘客必須支付170元檢測費用，如果在搭乘前一天的下午2時前做檢測，隔天就能得到結果。夏威夷航空的乘客則必須在搭乘飛機的前72小時內支付90元，在航空公司配合的WorkSite Labs檢測。

阿拉斯加航空公司加州營運總監海因斯（Rick Hines）表示，不少旅客都想在夏威夷群島旅行，度過年底佳節。航空公司除了與聖荷西國際機場合作推出檢測服務外，也與夏威夷合作，聖荷西做過檢測的旅客可以預先通過進入夏威夷，免去在夏威夷還要排隊檢測後才能入關等麻煩。