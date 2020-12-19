聖縣議會反對VTA十年規畫

聖縣議會反對VTA的B提案十年規畫。圖為VTA輕軌電車。（本報檔案照）

聖他克拉拉縣議會日昨一致投票 通過決議，反對聖他克拉拉谷交通管理局（VTA）提出的2016年B提案（Measure B）的十年規畫。這項規畫包括將進一步把捷運 BART擴張到聖荷西。聖縣議會指出，這一擴張是以犧牲整個聖他克拉拉縣的其他交通運輸項目作為代價的。

聖縣議員史密提恩（Joe Simitian）表示：「VTA的十年規畫想要通過，必須要先對VTA現在提交的計畫說不。」

他表示，「 VTA提出的2016年B提案十年展望基礎方案，包含了不可接受的內在假設。其中包括把捷運BART二期項目列為未來10年的最高優先級項目，為其提供Measure B優先資金。這將導致在這十年期間，幾乎沒有B提案的資金可以用於其他項目，包括當地街道和道路、加州 火車（CalTrain）、加州火車走廊改善、高速公路、縣級快速公路和85號公路走廊。」

史密提恩表示，VTA的做法與2016年對選民做出的承諾不一致。這實際上意味著未來十年，有六個項目領域不會取得任何有意義的進展。「這裡的解決方案是十年的計畫，實際上是服務於整個縣的需求，正如2016年投票法案承諾的那樣。」

史密提恩指出，在過去20年裡，聖他克拉拉縣居民已經為捷運擴建提供了資金，不應該再等10年才能有效緩解全縣的交通擁堵。

2016年，B提案以超過三分之二的贊成票數通過。這是一項為期30年的0.5美分銷售稅措施，為9個項目類別提供資金。這項措施的主要目標是為整個聖他克拉拉縣提供有實質意義的擁堵緩解方案，並改善道路路面狀況。