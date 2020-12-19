我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

聖縣議會反對VTA十年規畫

記者陳程威／聖他克拉拉縣報導
聖縣議會反對VTA的B提案十年規畫。圖為VTA輕軌電車。（本報檔案照）
聖縣議會反對VTA的B提案十年規畫。圖為VTA輕軌電車。（本報檔案照）

聖他克拉拉縣議會日昨一致投票通過決議，反對聖他克拉拉谷交通管理局（VTA）提出的2016年B提案（Measure B）的十年規畫。這項規畫包括將進一步把捷運BART擴張到聖荷西。聖縣議會指出，這一擴張是以犧牲整個聖他克拉拉縣的其他交通運輸項目作為代價的。

聖縣議員史密提恩（Joe Simitian）表示：「VTA的十年規畫想要通過，必須要先對VTA現在提交的計畫說不。」

他表示，「 VTA提出的2016年B提案十年展望基礎方案，包含了不可接受的內在假設。其中包括把捷運BART二期項目列為未來10年的最高優先級項目，為其提供Measure B優先資金。這將導致在這十年期間，幾乎沒有B提案的資金可以用於其他項目，包括當地街道和道路、加州火車（CalTrain）、加州火車走廊改善、高速公路、縣級快速公路和85號公路走廊。」

史密提恩表示，VTA的做法與2016年對選民做出的承諾不一致。這實際上意味著未來十年，有六個項目領域不會取得任何有意義的進展。「這裡的解決方案是十年的計畫，實際上是服務於整個縣的需求，正如2016年投票法案承諾的那樣。」

史密提恩指出，在過去20年裡，聖他克拉拉縣居民已經為捷運擴建提供了資金，不應該再等10年才能有效緩解全縣的交通擁堵。

2016年，B提案以超過三分之二的贊成票數通過。這是一項為期30年的0.5美分銷售稅措施，為9個項目類別提供資金。這項措施的主要目標是為整個聖他克拉拉縣提供有實質意義的擁堵緩解方案，並改善道路路面狀況。

捷運 加州 投票

上一則

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

下一則

五力全開OurHope線上演唱會就在今晚

延伸閱讀

聖他克拉拉縣首批輝瑞疫苗運到 疫苗接種診所 每日限額210人

聖他克拉拉縣首批輝瑞疫苗運到 疫苗接種診所 每日限額210人
聖他克拉拉縣3家前線醫護 已施打疫苗

聖他克拉拉縣3家前線醫護 已施打疫苗
上周增加2.39萬人 加州新領失業金人數 超過全美

上周增加2.39萬人 加州新領失業金人數 超過全美
不再是黃金州 …加州人口增長率 疫期創下新低

不再是黃金州 …加州人口增長率 疫期創下新低
灣區單日暴增4484例 61死

灣區單日暴增4484例 61死
聖縣設疫苗接種診所 每日限額210人 首日預約額滿

聖縣設疫苗接種診所 每日限額210人 首日預約額滿

熱門新聞

金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩