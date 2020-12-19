成軍後首次 北加政大校友合唱團線上獻唱

北加州政大校友合唱團成軍後將首次表演。（北加州政大校友會提供）

政大北加 校友會18日（周五）舉辦「2020送舊迎新雲端 音樂雅集」，不但有政大北加校友合唱團線上獻唱，另外還會連線台北、南加州 、芝加哥等政大校友會，以及多位校友與貴賓，希望讓校友在居家避疫期間能夠以音樂會友，同時也利用網路無遠弗屆的特性，串連各地、聯繫感情，而這也是北加州政大校友合唱團成立以後，首次的公開表演。

北加州政大校友會會長李文珠指出，政大校友在灣區人數眾多，校友會原本每年都會固定舉辦許多活動，無奈今年因為疫情的關係，不得以只好停辦。現在到了歲末時節，校友會決定與合唱團決定舉辦「送舊迎新雲端音樂雅集」，期待能夠過音樂，讓更多校友能夠調劑身心，也展現才藝，同時也是北加州政大校友合唱團第一次演出。

北加校友合唱團秉持以音樂陶冶身心靈、藉藝術傳達真善美的理念。合唱團2019年6月成立，目前的團長為北加州政大校友會前會長毛莉莉，指揮是晶晶合唱團藝術總監姜靜芬，都是灣區名人。本來合唱團是固定聚會練唱，但由於疫情關係，今年無法聚集，改為網路聚會；而這次的線上演出也是北加州政大校友合唱團真正的初試啼聲，以「Virtual Chorus」展現成果。

她進一步指出，當日演出時，另外也有南加校友會、芝加哥校友會，以及包括前經文處長馬鍾麟等校友嘉賓都會共襄盛舉，壓軸是政大校友連方貝指揮的「拉縴人歌手」及政大校友合唱團，並將連缐在政大校園專訪北加州校友合唱團，「這是一場真正跨海的音樂饗宴」。

時間：12月18日（周五）7時至9時 (北加時間)，或者台北時間 12月19日 （周六） 上午11時至下午1時。報名電郵[email protected]。請附上姓名、電郵，畢業系別 / 年份，另有抽獎活動。