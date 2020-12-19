住房、疫情…市長趙嬿暢談薩拉度加施政

薩拉托加市長趙嬿（Yan Zhao）。（市政府官網）

新任薩拉度加市長趙嬿（Yan Zhao）日前就任。她在受訪時對住房規畫、酒莊區畫、新冠疫情 等議題進行闡述。

對於住房政策，趙嬿表示，對於薩拉度加來說，最大的問題是住宅土地供應量不足。由於薩拉度加現有的住宅用地都接近耗盡，且住宅用地的容積率因經公民投票無法更改。若要新建住宅，只能從原本是商業用地的區塊著手，而薩拉度加市的商業用地又十分不足。由此造成了薩拉度加可用於住宅建設的土地不足的問題。

她希望沙加緬度的州政府可以給予地方城市更多的自主權。她理解州政府希望解決灣區住房問題的初衷，但因每個城市的定位並不相同，不分情況的派發住房指標會給當地政府帶來很大壓力。儘管如此，趙嬿表示薩拉托加市從未否決過任何的住房計畫。

趙嬿表示薩拉托加市為解決住房問題其實多年以前就已經進行了許多嘗試。包括實施了第二住宅（Accessory Dwelling Unit）的容積率獎勵計畫。即當業主把第二住宅以低於市場價格出租給租戶時，可獲得百分之十的容積獎勵。希望以此措施來解決薩拉度加市的住房問題。

關於市民們關心的酒莊區畫議題，趙嬿表示，當初市議會之所以提出要獲得將酒莊的區畫從聖他克拉拉縣畫撥到薩拉度加市的動議，是因為薩拉度加要負擔酒莊的交通、治安維護等公共服務，卻並未獲得相應的權益。因此市議會提出了將酒莊區畫到城市的可行性研究。在研究的過程中酒莊的業主提出要興建酒店，因此引發爭議。市議會最後對酒莊重新區畫的動議也進行了否決。

關於新冠疫情，趙嬿表示市議會正在努力的幫助當地企業度過難關，包括暫時免除當地小企業的證照費用。此外城府也花費10萬美元為餐館購買了擋板，方便餐館開闢戶外用餐區。市議會也推動縣府在薩拉托加增設每月固定檢測 站的方式，有縣府派檢測團隊每月來到薩拉托加為市民們進行檢測。

趙嬿表示她會在市長任內推繼續進薩拉托加市的安全，幫助市民們從疫情恢復到正常生活以及進行更好的進行城市規畫。她同時表示會持續推動解決噪音的問題。趙市長表示希望自己可以鼓勵更多的亞裔 特別是華裔加入到地區的政治進程中來。