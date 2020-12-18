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范士丹不認失智 2024年前無意下台

編譯組╱灣區17日電
今年87歲的范士丹，日前被媒體揭露，因年事已高而記憶力衰退，經常忘記事情；她17日終於開腔，為自己辯護，不認失智，又表示無意於2024年任滿前退下火線。(Getty Images)
今年87歲的范士丹，日前被媒體揭露，因年事已高而記憶力衰退，經常忘記事情；她17日終於開腔，為自己辯護，不認失智，又表示無意於2024年任滿前退下火線。(Getty Images)

今年87歲的加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)日前被媒體揭露，因為年事已高記憶力衰退，經常忘記事情，因而被一些民主黨內知名人士要求她辭職，提早下台。她17日終於開腔，為自己辯護，不承認失智，還表示無意於2024年任滿前退休。

「紐約客」網站本月10日首先揭露范士丹的情況，報導引多名知情的參院人士說她經常忘記事情。助理給她做簡報，但她經常忘記，情況已經嚴重影響工作。

范士丹2018年成功連任，任期將到2024年才結束，她是目前最高齡的參議員。她17日說：「我不覺得我的智力下降。我是否會忘記事情? 這不是不可能。」

她還說，沒有考慮過要提早退休；「我們還能辦成事情，還能通過法案。人當然會老，這是事實，但我仍然很有效率。」

參院在今年大選前舉行大法官巴瑞特(Amy Barrett)的提名聽證。當時范士丹說，這次聽證是她參加最好的一次大法官提名聽證，讓不少反對保守派巴瑞特的民主黨大為不滿。

聽證結束後，她還與司法委員會主席葛理漢(川普支持者)擁抱，因此被民主黨人批評。她17日說：「我與他握手，他給我一個擁抱。接著我就受到大量的批評。」她說，爭取兩黨合作很重要。與共和黨人建立關係，是在國會做事所必需，「總不能因為別人是共和黨，你就將人置於門外。」

民主黨人希望范士丹下台，好讓紐森州長任命一名接替者。紐森正在為任命副總統當選人賀錦麗留下的參議員空缺而煩惱。因為各方都遊說他，希望成為接替者。

范士丹的支持者17日表示，范士丹資深，在參院可做的事情很多。就算有時忘記事情，與她能做的事相比，仍利多於弊。

民主黨 參院 參議員

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