不再是黃金州 …加州人口增長率 疫期創下新低

加州人口增長率在疫情期間創下新低點。（美聯社）

隨著加州 遷出人口多過遷入人口、出生率降低，讓加州人口增長率在新冠疫情 期間創下新低點。

加州人口將近4000萬人，是美國人口最多的一州。加州財政廳16日公布的數據顯示，加州人口2019年7月1日到2020年7月1日增加2萬1200人，增幅只有0.05%。然而，這一年中，加州遷出的人口比遷入的人口多出13萬5600人，是自1900年以來的第12次人口流失，人口流失量是120年來第三大，這也是加州連續第三年人口出現流失。

加州在淘金熱後於1850年成為聯邦的一州。二次大戰後，因航天和國防工業蓬勃發展。到了1980年代和1990年代初期，因科技業再度崛起，矽谷成為家喻戶曉的名字。

加州人口流失的原因雖然還不明確，但最近幾周，部分知名企業領袖接連宣布離開加州，表示要前往其他稅率較低、限制較少的州，或可找到蛛絲馬跡。

這個趨勢讓一些行業應運而生，房地產 經紀人創辦了像「exitcalifornia.org」「leavingthebayarea.com」這類的網站。

協助企業離開加州的房地產經紀人富勒（Scott Fuller）說：「疫情和科技讓許多人可以在家工作，這當然讓民眾興起搬出加州的念頭。」富勒今年6月也舉家從加州搬到亞利桑納州。

儘管政策和稅率被認為是加州人口外流的原因，但加州官員表示，疫情和國際移民的移入模式可能才是真正的罪魁禍首。

加州財政廳人口統計學家舒沃姆（Walter Schwarm）表示，自從川普2017年制定讓移民來美更加困難的政策後，加州人口就不斷往下降。