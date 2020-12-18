我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

不再是黃金州 …加州人口增長率 疫期創下新低

編譯組╱美聯社沙加緬度電
加州人口增長率在疫情期間創下新低點。（美聯社）
加州人口增長率在疫情期間創下新低點。（美聯社）

隨著加州遷出人口多過遷入人口、出生率降低，讓加州人口增長率在新冠疫情期間創下新低點。

加州人口將近4000萬人，是美國人口最多的一州。加州財政廳16日公布的數據顯示，加州人口2019年7月1日到2020年7月1日增加2萬1200人，增幅只有0.05%。然而，這一年中，加州遷出的人口比遷入的人口多出13萬5600人，是自1900年以來的第12次人口流失，人口流失量是120年來第三大，這也是加州連續第三年人口出現流失。

加州在淘金熱後於1850年成為聯邦的一州。二次大戰後，因航天和國防工業蓬勃發展。到了1980年代和1990年代初期，因科技業再度崛起，矽谷成為家喻戶曉的名字。

加州人口流失的原因雖然還不明確，但最近幾周，部分知名企業領袖接連宣布離開加州，表示要前往其他稅率較低、限制較少的州，或可找到蛛絲馬跡。

這個趨勢讓一些行業應運而生，房地產經紀人創辦了像「exitcalifornia.org」「leavingthebayarea.com」這類的網站。

協助企業離開加州的房地產經紀人富勒（Scott Fuller）說：「疫情和科技讓許多人可以在家工作，這當然讓民眾興起搬出加州的念頭。」富勒今年6月也舉家從加州搬到亞利桑納州。

儘管政策和稅率被認為是加州人口外流的原因，但加州官員表示，疫情和國際移民的移入模式可能才是真正的罪魁禍首。

加州財政廳人口統計學家舒沃姆（Walter Schwarm）表示，自從川普2017年制定讓移民來美更加困難的政策後，加州人口就不斷往下降。

加州 疫情 房地產

上一則

灣區單日暴增4484例 61死

下一則

中華總會館攜手中華慧妍總會 防疫禮包送華埠長者

延伸閱讀

全美疫情新震央 加州日增5.1萬例

全美疫情新震央 加州日增5.1萬例
加州單日新增確診逾5萬 南加 ICU病床可用率降至0%

加州單日新增確診逾5萬 南加 ICU病床可用率降至0%

南加州重症監護室空床率 今日降為零

南加州重症監護室空床率 今日降為零
1張圖看疫情：全美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

1張圖看疫情：全美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬
疫情糟 加州各地紛開設野戰醫院

疫情糟 加州各地紛開設野戰醫院
煞不住！美染疫住院數連10天新高 東西岸皆不樂觀

煞不住！美染疫住院數連10天新高 東西岸皆不樂觀

熱門新聞

金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋