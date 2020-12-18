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上周增加2.39萬人 加州新領失業金人數 超過全美

編譯組／灣區17日電

美國勞工部報告，上周截至12月12日，加州首次申請失業金人數總計達20萬2600人，比前一周增加2萬3900人，增幅超過全美。新冠病毒可能迫使加州經濟復甦再度陷入困境，這是自今年9月以來失業人數首次破20萬人。

全美在截至12日的一周內、首次提交失業福利申請人數為88萬5000人，比前一周增加2萬3000人。在7天時間內，加州新領失業金人數超過全美。前加州就業發展局局長柏尼克(Michael Bernick)表示，加州就業與裁員趨勢比全美更差，就業排名落後全美其他地區，因為新失業人數在全美所占比例於過去幾周已大增。

加州過去8周有7周失業率上升，顯示與新冠相關的財務困境再次危害加州經濟。巴洛阿圖加州經濟持續研究中心主任羅維(Stephen Levy)警告，更糟糕的是，失業情況何時好轉難以捉摸。失業金申請人數眾多的情況還將維持一些時間。

主因之一是一些被裁員勞工失去工作，無法重回崗位，許多餐廳、旅館與零售業裁員。加州與地方政府因應新冠而有新一輪居家避疫命令，迫使越來越多商業縮減業務規模、甚至關門或永久關閉，員工再度失去工作。受影響不僅是餐廳，其他行業亦相當緊張，整個灣區受到影響。

西南航空已通知當局，新冠病毒對旅遊業造成巨大破壞，西南計畫讓1000名員工放無薪假。受到影響的灣區三大機場包括：屋崙機場573個職位、聖荷西國際機場275個工作、舊金山國際機場158個職位。

不幸的是，即使聯邦政府通過新刺激經濟方案，可能也無助於加州日漸增加的失業勞工。柏尼克指出，聯邦刺激方案正在討論當中，即便通過，也無法將其轉化成加州就業率，最好情況也可能僅是暫停進一步裁員。他認為，加州需先採取一系列長期解決方法，直到學校重開、商業重啟與疫苗廣泛接種，目前尚未有任何政府計畫可改變就業情況。

加州 就業 裁員

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