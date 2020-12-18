北美洲台灣商會聯合總會捐物資 援助宏都拉斯風災

駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長及宏都拉斯駐舊金山總領事館領事Sofia Valverde等人在捐贈儀式中合影。（圖由吳怡明提供）

北美洲台灣 商會聯合總會17日在海沃（Hayward）舉行「聖誕宏國緊急救難捐贈儀式」，北美台商總會長吳怡明，駐舊金山 台北經濟文化辦事處賴銘琪處長及宏都拉斯駐舊金山總領事館領事Sofia Valverde主持儀式。

吳怡明與賴銘琪都表達對宏國風災的慰問之意。宏都拉斯自11月中旬以來連續遭受颶風（伊塔）Eta及（約塔）Iota的強力襲擊，災情慘重，約4百萬人受災待援，損失金額達50億美元。受到新冠疫情 的影響，截止發稿，宏國確診個案增至11.5萬例，死亡3013例。

吳怡明表示共蒐集毯子 600條，緊急吸管型淨水器500件，美軍軍用折疊床 100床，台灣造（MIT）口罩 3000片，醫療用口罩 15000片，防疫面罩 200片，Polo衫500件，食物罐頭3000罐，軍用緊急加熱袋 1440袋，軍用食物及加熱袋 360套。

所有物資均由台美兩地募集，收集物資將統一交由宏國外交部成立的聯邦緊急應變委員會（ The Permanent Contingency Commission of Honduras COPECO）統一處理與分配給災民。