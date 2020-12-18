聖他克拉拉縣3家前線醫護 已施打疫苗

聖他克拉拉谷醫療中心(Santa Clara Valley Medical Center)收到了第一批輝瑞-biontech COVID-19疫苗，共計3900劑。目前系統內所有三家醫院，包括Santa Clara Valley Medical Center、 O’Connor Hospital, 和St. Louise Regional Hospital均可獲取該批疫苗。首批疫苗已於17日為加護病房ICU跟急診中心的第一線醫護人員注射。

「儘管它只持續幾秒鐘，但接種這疫苗代表一個歷史性的時刻。有了這種疫苗，我們就能減輕醫療工作者的沉重負擔，並開始回到從前。」聖谷醫療中心藥房主任辛格（Narinder Singh）說：「期待著所有美國 人都能接種疫苗的那一天。」

37歲的福勒(Joshua Fuller)是聖谷醫療中心重症監護室的護士，是當天首批接種疫苗者之一。他說感覺就像打了一針流感疫苗 。福勒說：「開始做一點能夠讓一切恢復正常的工作，這感覺很好。」他還補充說，疫苗讓他在高危中重返工作崗位時感到更自信。他期待著可以接打第二劑。

另一批疫苗預計下周發貨，包括來自輝瑞的2925劑額外的疫苗。如果莫德納獲得聯邦食藥局(FDA)的緊急使用授權，下周聖縣還將獲得5700劑莫德納疫苗。

衛生官員對疫苗進展表示開心，但同時警告這只是應對疫情 的一種手段，疫情對目前全國負擔過重的醫療體系還是充滿挑戰。公眾應戴上口罩，保持社交距離，避免與家人以外的人聚會。