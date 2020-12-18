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38州控壟斷 Google 3個月內3度被告

編譯組／灣區17日電

Google在不到三個月內、面臨第三次政府反托拉斯訴訟，最新一次是由兩黨檢察長聯盟提出。司法部曾於今年10月、11月和11位共和黨州檢察官一起向Google提出訴訟。17日提出新訴訟，是由紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)領導的48位檢察長共同控訴臉書之後，再度聯合控告Google壟斷。

共38個州參與訴訟，控告Google透過反競爭行為及合約，在一般搜尋和搜索廣告業務保持壟斷地位。領導各州提告執行委員會成員包括亞利桑那州、科羅拉多州、愛荷華州、內布拉斯加州、紐約州、北卡羅萊納州、田納西州、猶他州。

科羅拉多州總檢察長維瑟(Phil Weiser)在記者會表示，委員會將提出動議，將此案與司法部先前針對Google的訴訟合併。新訴訟集中在控告Google非法維持壟斷權力在其他機制上，司法部提出控告稱，Google利用排他性合約防止競爭對手獲得主要分銷管道，用以確保在線上搜尋的壟斷地位。

維瑟指出，Google鞏固壟斷權力有三種方式，包括先透過「人為限制合約」(artificially-restrictive contracts)在大部分搜索管道擁有實際排他性；其次，拒絕廣告商在自有廣告工具和競爭對手的通用搜尋廣告間、進行互相操作的能力，此舉不利廣告商。第三，透過搜尋結果頁面上的歧視行為，限制垂直搜尋供應商(例如Yelp及Tripadvisor)吸引消費者的能力。

如同司法部控告Google，各州主導聯合控訴，也將其與微軟壟斷案進行比較。訴訟內容指出，Google有系統地降低其他公司接觸消費者的能力，正如微軟經由針對Netscape不當行為維持壟斷地位，Google也透過排他的不當行為，維持並拓展搜尋壟斷，傷害消費者、廣告商與競爭本身程序。各州目前正要求法院採取補救措施，包括命令Google停止反競爭行為，甚至可能分拆公司。

Google經濟政策總監柯恩(Adam Cohen)在部落格回應，認為控訴是要求Google不應努力讓搜尋更好，這沒有用的，會損害搜尋的質量，使零售、餐廳、維修店、航空及旅館等業者付出代價，原本他們列在Google，有助搜尋者找到並與客戶直接聯繫。如果不這樣，他們很難獲得新客戶，也難與大型商業和旅遊平台、以及其他媒合商和中間商競爭。

柯恩說，日前的訴訟已被全世界監管機關與法院嚴加審查並駁回，包括美國聯邦貿易委員會、巴西、加拿大與台灣的競爭主管部門，以及英國和德國法院，皆同意Google搜尋是為改善搜尋結果而設計。搜尋結果最重要驅動因素是特定查詢，而非個人資料。

Google 司法部 紐約州

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