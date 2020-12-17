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庫比蒂諾議員摩爾 談住房、教育問題

記者陳程威／庫比蒂諾報導
庫比蒂諾新任市議員摩爾。(庫市政府官網)
庫比蒂諾新任市議員摩爾。(庫市政府官網)

新當選庫比蒂諾市議員摩爾(Kitty Moore)已經在日前就任。她指出，今年選舉與幾個重要議題相關，包括Vallco開發案、住房危機，教育政策、交通規畫等。

由於之前曾經在庫比蒂諾規畫委員會擔任主席，摩爾對於庫比蒂諾市的住房與開發問題十分熟悉。她也了解了Vallco開發案的歷史以及自己在參與抗爭時所受到的壓力。

摩爾表示，沙加緬度的加州政府需要更多的傾聽來自地方的聲音。她說，自己並不是反對SB35法案，而是反對對SB35法案的濫用。

加州法案要求在不符合區域住房需求分配(RHNA)建房目標要求的城市，建立簡化建房審批程序。

談起庫比蒂諾市的住房危機，摩爾表示，目前很大的問題在於，開發商們在庫比蒂諾拿到建築許可證之後並不建設，而是囤起了土地，依靠房價的升值而作收利潤，從而導致庫比蒂諾的住房供應量嚴重不足。她希望庫比蒂諾市的大雇主們可以提供更多的可負擔住宅。

摩爾也談到庫比蒂諾學區經費不足的問題，希望教育稅收可以更加的公平，如參考BSEP模式，「per square footage plan」來募集教育資金。

談到城市交通方面的議題，摩爾表示，希望與蘋果公司等科技巨頭合作一起改善庫比蒂諾城市的公共交通環境。

關於環境方面的問題，摩爾表示庫比蒂諾最大的挑戰是溫室氣體的排放，希望可以重視當地的空氣質量、水污染問題與光污染問題。

教育 加州 學區

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