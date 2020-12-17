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金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

紐華克市議會也訂送餐費用上限15%

記者李榮／灣區報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，餐廳只能依賴外賣，送餐公司的服務也非常受歡迎，但送餐公司收取高昂的佣金，在各城市也引起討論。不少灣區城市已經做出臨時限制送餐費用上限的規定，希望降低小商業主的負擔。紐華克市議會也在市議會中，全票通過暫時限制食品配送應用程式向餐館收取的費用，最多為15%，希望減緩受新冠肺炎大流行而遭重創的餐飲業。

紐華克市長納吉（Al Nagy）指出，新冠肺炎可以說是一場戰爭，而戰爭的受害者，很多是社區的餐館。

依照紐華克市議會通過的規定，所有的送餐服務（如 DoorDash、GrubHub，以及Uber Eats）向紐華克的餐廳收取的費用必須限制在訂單的15%以下。新的規定立即生效，直到議會結束緊急狀態。

當日的投票結果是4票對零票。其中一名市議員卡雅索（Maria Collazo）因為本身也是業者，因此迴避投票。

市府員工的報告指出，在該法令生效之前，送餐公司通常收取每份訂單25%或更多的費用。在某些情況下，DoorDash收費高達33%。

紐華克市議會強調，這次全票通過的投票決，主要是希望減緩病毒對於當地商業的傷害。

鄰近城市、佛利蒙市議員黃潔宜指出，紐華克、佛利蒙，或是各個設出送餐佣金上限的城市，主要是希望能保護地方的商業，避免這些業主完全關門，「現在餐廳一定要做外賣。而且外送也很重要，如果都沒有外送，餐廳會失去很多客人。」紐華克的市議會知道，在佛利蒙訂出送餐上限費用之後，紐華克也必須跟進。因為兩城市臨近，如果紐華克餐廳的成本太高，相較於佛利蒙的餐廳會比較沒有競爭力。

她表示，一般政府盡量不介入企業之間的協議、鼓勵自由交易。但是現在屬於非常時期，「我們需要幫忙中小企業度過難關。」

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