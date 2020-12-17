日增千例確診 聖他克拉拉縣疫情達高峰

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）。（視訊截圖）

聖他克拉拉縣公共衛生局官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）在16日（周三）的新冠疫情 簡報會上表示，現在聖他克拉拉縣的新冠疫情確診病例達到了最高峰的階段。現在平均每日確診案例都超過1000例。

他表示，曾經人們認為7月份確診病例達到高峰，然而那時也只是日均300例確診。現在的日均確診數已是當初高峰的三倍多。而死亡病例也是達到了疫情開始以來的最高峰，15日（周二）有24個因新冠疫情死亡的病例。醫院的普通病床跟ICU病床都達到了承載的上限，目前已經不足百分之15的剩餘床位。

關於疫苗 ，芬斯特謝柏表示，聖他克拉拉縣昨日已經收到了第一批次的輝瑞疫苗。醫院的前線醫護、養老院人士（住戶跟工作人員）是優先接種的目標。莫德納疫苗正在等待審批，如果通過，最快下個禮拜就有希望獲得疫苗。由於聖他克拉拉縣有多達200萬的居民，因此需要幾個月時間才能讓整個聖他克拉拉縣的居民都獲得注射疫苗的機會。

對於隔離措施的更新到10日，芬斯特謝柏表示如果跟確診病例有接觸，應該在隔離後六天再去檢測 ，除非出現了COVID-19的相關症狀。

芬斯特謝柏呼籲聖他克拉拉當地的居民在節日期間可以留在家中避免旅遊。同時他指出，感恩節之後病例激增，希望廣大居民可以避免外出旅行，留在家中。