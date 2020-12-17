聖他克拉拉縣呼籲拒絕聖誕聚會邀約

年底原本是出遊的旺季，但縣府呼籲民眾今年不要出門。（本報檔案照片。記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 嚴峻，聖他克拉拉縣府16日指出，光是在聖他克拉拉縣就已經累積超過500例新冠肺炎相關死亡案例，「這代表了超過500人今年不可能再回家過聖誕節 。」而聖他克拉拉縣醫院的病床已經緊繃，第一線的必要工作人員也已經非常辛苦，可是確診案例卻是快速上升，「縣府需要每個人聖誕節時都待在家裡，拒絕聖誕假期的聚會邀約（Say no to holiday invitations ）！」

縣府指出，經常用洗手液、肥皂和水洗手，咳嗽時用紙巾或手肘彎處遮掩口鼻、避免觸摸眼睛、鼻子或嘴巴等動作，都是預防病毒傳染的重要習慣。另外，民眾也要維持社交距離 ，避免群聚，遠離生病的人。為求清潔，建議民眾可以清潔經常觸摸的表面和物體（例如電話、手機、平板電腦、門把手和電燈開關），使用一般家用清潔劑就有效。

維持抵抗力的方面，縣府呼籲民眾充分休息、多喝水、控制壓力，保持較強的免疫力，並且遵守政府對於使用個人防護裝備（PPE）的建議。

另一方面，在疫情嚴重、而醫療資源有限的情況下，提醒民眾不要前往醫院、長期照護機構或養老院，或存在弱勢人群的其他機構。如果真的必要前往醫院，也要維持社交距離。同時，除非必要，否則不要去急診室，「如果咳嗽、發燒或其他呼吸道疾病等症狀，應該先聯絡平時的醫生獲取指示。如果生病了，請留在家中，並與家中其他人保持一定距離。」