「隧道盡頭就是光」…東灣亞裔裝扮自家燈飾 獲獎1萬

東灣赫克力斯的亞裔鄧恩和太太帕爾瑪打扮住所的燈飾，獲得電台競賽的1萬元獎項。他希望在疫情期間傳遞積極信號，寓意「隧道的盡頭就是光」。（記者劉先進／攝影）

東灣赫克力斯( Hercules )的亞裔 鄧恩（Bernardo Dunn）和太太帕爾瑪（Tracy Palma）在節日期間打扮住所的燈飾，有聖誕老人，有五光十色的燈光，成為附近居民的景點，不少人慕名前來觀賞。他參與96.5 KOIT電台「點亮灣區競賽」（Lighting Up The Bay），拔得頭籌，獲得1萬元的最終獎項。

鄧恩的燈飾設置得非常精巧，從門前小花園、路邊到屋頂、大門和側門，燈飾顏色不盡相同。有的紅彤彤，有的金碧輝煌，有的不斷閃爍。門口的聖誕老人還有感應設備，人靠近過去會自動唱歌。因為設計獨樹一格，吸引周邊居民專程前來觀看，開車經過的居民，會鳴笛讚歎，小孩子們更是不斷拍照留念。

鄧恩還時不時的專門打扮成一個聖誕老人的模樣，和人合影。

鄧恩母親來自菲律賓。自從他15歲時，就和家人一起，在聖誕節 前後用美麗的燈飾裝飾位於聖地牙哥的房子。搬到西雅圖後，仍然如此。七年前，搬家到東灣赫克力斯(Hercules)，仍保留這個傳統，每年裝上燈飾，慶祝節日。

每次的燈飾，鄧恩都會保存下來。但每年設計的具體樣式都不同，他會參考不同區域的房子，看看電視，尋找靈感。設置燈飾中，也要尋找匹配房子的最佳裝備，讓燈光更漂亮。他甚至主動幫助周邊鄰居設計燈飾，「社區有不少退休的老人，他們的房子很漂亮。我盡一點綿薄之力時，也要保證裝扮的燈飾得體。」

今年情況比較特殊，因為新冠疫情 ，居民多數都待在家中，孩子們不能去學校上課，只能在家遠程上網課，不少人心情壓抑。鄧恩設置的燈飾稍微多一點，裝備更多，色彩更鮮明，希望無論是大人還是小孩，在夜晚看到燈飾後，能喜歡並享受它，祛除消極的情緒，打起精神，繼續過好自己的生活，「我們想激勵所有人，隧道的盡頭就是光，所有人都能享受這種快樂。」