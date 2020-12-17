我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

「隧道盡頭就是光」…東灣亞裔裝扮自家燈飾 獲獎1萬

記者劉先進／赫克力斯報導
東灣赫克力斯的亞裔鄧恩和太太帕爾瑪打扮住所的燈飾，獲得電台競賽的1萬元獎項。他希望在疫情期間傳遞積極信號，寓意「隧道的盡頭就是光」。（記者劉先進／攝影）
東灣赫克力斯的亞裔鄧恩和太太帕爾瑪打扮住所的燈飾，獲得電台競賽的1萬元獎項。他希望在疫情期間傳遞積極信號，寓意「隧道的盡頭就是光」。（記者劉先進／攝影）

東灣赫克力斯( Hercules )的亞裔鄧恩（Bernardo Dunn）和太太帕爾瑪（Tracy Palma）在節日期間打扮住所的燈飾，有聖誕老人，有五光十色的燈光，成為附近居民的景點，不少人慕名前來觀賞。他參與96.5 KOIT電台「點亮灣區競賽」（Lighting Up The Bay），拔得頭籌，獲得1萬元的最終獎項。

鄧恩的燈飾設置得非常精巧，從門前小花園、路邊到屋頂、大門和側門，燈飾顏色不盡相同。有的紅彤彤，有的金碧輝煌，有的不斷閃爍。門口的聖誕老人還有感應設備，人靠近過去會自動唱歌。因為設計獨樹一格，吸引周邊居民專程前來觀看，開車經過的居民，會鳴笛讚歎，小孩子們更是不斷拍照留念。

鄧恩還時不時的專門打扮成一個聖誕老人的模樣，和人合影。

鄧恩母親來自菲律賓。自從他15歲時，就和家人一起，在聖誕節前後用美麗的燈飾裝飾位於聖地牙哥的房子。搬到西雅圖後，仍然如此。七年前，搬家到東灣赫克力斯(Hercules)，仍保留這個傳統，每年裝上燈飾，慶祝節日。

每次的燈飾，鄧恩都會保存下來。但每年設計的具體樣式都不同，他會參考不同區域的房子，看看電視，尋找靈感。設置燈飾中，也要尋找匹配房子的最佳裝備，讓燈光更漂亮。他甚至主動幫助周邊鄰居設計燈飾，「社區有不少退休的老人，他們的房子很漂亮。我盡一點綿薄之力時，也要保證裝扮的燈飾得體。」

今年情況比較特殊，因為新冠疫情，居民多數都待在家中，孩子們不能去學校上課，只能在家遠程上網課，不少人心情壓抑。鄧恩設置的燈飾稍微多一點，裝備更多，色彩更鮮明，希望無論是大人還是小孩，在夜晚看到燈飾後，能喜歡並享受它，祛除消極的情緒，打起精神，繼續過好自己的生活，「我們想激勵所有人，隧道的盡頭就是光，所有人都能享受這種快樂。」

鄧恩門口還有耶誕老人。（記者劉先進 ／攝影）
鄧恩門口還有耶誕老人。（記者劉先進 ／攝影）
不少人慕名參觀鄧恩家的燈飾。（記者劉先進／攝影）
不少人慕名參觀鄧恩家的燈飾。（記者劉先進／攝影）
不少人慕名參觀鄧恩家的燈飾。（記者劉先進／攝影）
不少人慕名參觀鄧恩家的燈飾。（記者劉先進／攝影）
東灣赫克力斯的亞裔鄧恩和太太帕爾瑪打扮住所的燈飾，獲得電台競賽的1萬元獎項。他希...
東灣赫克力斯的亞裔鄧恩和太太帕爾瑪打扮住所的燈飾，獲得電台競賽的1萬元獎項。他希望在疫情期間傳遞積極信號，寓意「隧道的盡頭就是光」。（記者劉先進／攝影）
鄧恩門口的燈飾五光十色。（記者劉先進／攝影）
鄧恩門口的燈飾五光十色。（記者劉先進／攝影）

聖誕節 亞裔 疫情

上一則

強制員工打疫苗 72%大企業：有可能

下一則

庫比蒂諾議員摩爾 談住房、教育問題

延伸閱讀

喬州老夫妻聖誕節遊行後確診 恐接觸50兒童

喬州老夫妻聖誕節遊行後確診 恐接觸50兒童
帕爾瑪公園

帕爾瑪公園
過節不忘防疫 聖誕老人戴面罩

過節不忘防疫 聖誕老人戴面罩
居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙
新冠疫苗超低溫運送 乾冰需求暴增

新冠疫苗超低溫運送 乾冰需求暴增
保護自身利益 長島不偏藍

保護自身利益 長島不偏藍

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬