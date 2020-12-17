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舊金山列治文區臨時檢測點 大排長龍

記者李晗／舊金山報導
檢測點前大排長龍。（記者李晗/攝影）
檢測點前大排長龍。（記者李晗/攝影）

舊金山此前針對華裔社區擴大新冠疫情檢測範圍，除了在華埠之外，也臨時在列治文區搭設了免費檢測點。16日檢測點前大排長龍，有民眾要排隊接近一小時才能輪到檢測。

這個檢測點獲得市府以及市議員辦公室的支持下開設。市府應急事務管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）表示，當天的隊伍很長，顯示民眾對於檢測的需求很大。她承諾會持續增撥檢測資源，提供更多的檢測機會給民眾。

當天的檢測選址在9街和Clement街一帶的一個露天停車場。因為檢測點只有一位檢測員，所以速率較慢，導致排隊的隊伍一直延伸了大半個街口。

據悉最終列治文區獲得檢測的人數大約是164人左右。預計一到兩天之內就會有結果。當天社區青年中心（CYC）派出了兩名志願者在現場幫忙維持秩序和翻譯。

16日當天，在舊金山華埠東華醫院也有舉行檢測活動，大約有324人接受檢測。下周三(23日)東華醫院依然會有免費檢測的活動，可以撥打電話628-228-2828預約。

目前新冠疫情持續惡化，確診人數、死亡人數不斷高升。梅愛恩也表示，疫情初期，確診率高的普遍都在舊金山的東面、南面，然而現在全市範圍內都有疫情緊張的現象。也就是人口較為稀疏的西面、華裔聚居區內也出現了高確診的現象。

市府也在積極籌畫，將西面華裔社區的檢測點擴大，不僅僅是在列治文區，也將會去到日落區等。至於下一次列治文區的檢測活動，可能要等到明年1月時才會有詳情。

舊金山在本周開始已經開始陸續為前線工作人員接種新冠疫苗，但是梅愛恩預計，等到普羅大眾可以接種的時候，可能已經是2021年的夏天或者秋天。在假日期間許多人都想著要聚會消費，但是梅愛恩呼籲民眾依然要遵守防疫指引，保持社交距離，戴好口罩，以及減少聚會。

金山列治文區的一個空曠停車場處，舉行免費新冠檢測活動。（記者李晗/攝影）
金山列治文區的一個空曠停車場處，舉行免費新冠檢測活動。（記者李晗/攝影）

檢測 疫情 舊金山

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