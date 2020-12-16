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假期購物季遇疫情 實體商店冷清

記者李榮／灣區報導
新冠肺炎影響，多數實體商店與賣場非常冷清。（記者李榮／攝影）
新冠肺炎影響，多數實體商店與賣場非常冷清。（記者李榮／攝影）

年底假期時節一般是購物季節，商場推出各種促銷，熱鬧非凡。不過今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，加上居家避疫命令，商場限制人數，另外也有些商店直接選擇停業，或者已經永久歇業。南灣幾大賣場在假期之前，除了很少數零星的商店以外，多數商店都都不見購物排隊的人潮，還有精品業者叫苦，「客人平常在家上班、年底又沒有party，正裝、或者精品都沒有場合使用，我們生意當然不好了。」

過往在每年的12月，都是購物商場最忙碌的日子。然而，無論是史丹福購物中心、Valleyfair，還是密爾比達的Great Mall，人潮都明顯稀疏。商店依照政府要求，限制進場人數，有些商店甚至規定的比政府更為嚴格，幾乎是全店的銷售，一起服務同一組客人。

一位不願具名的精品銷售指出，現在的防疫程序算是相當嚴格。保全會在門口控制，不但要計算人數以外，每位入場的客人也都要使用乾洗手液消毒。不過比較惱人的是，過去幾周以來規定不斷的變化，像他們店內的入場規定，從包括店員在內全部只能容納八人，一度改成五人，後來又變成七人。營業時間也是經常改變，有一段時間是根本不確定隔天的情況，前一天跟客人約好了晚上的時間，但又提早打烊。

她表示，今年的生意不比往年，其實從11月感恩節時的促銷就可以看出端倪。像他們品牌的鞋子，很多都是「經典款」，也是不少女生「都會想要一雙」的夢幻款式。這些鞋款過往很少打折，但今年打折不僅是力度大，而且尺碼齊全，「很多人都跟我說，他們都在家上班，沒有場合穿了。」

她並說，今年到店內購買精品的人，很多是準備「送禮」，「自用」的客人比以前少得多。

另外一位路易威登的銷售指出，其實在商場逛一圈，就可以明顯看出多數商店的客人都不多。他表示，自己服務的店家的商品應該是需求很旺盛，加上進店的人數要求嚴格，因此多數時間，客人上門還是要排隊進場，「我們算是少數排隊的店家了。」他表示，有些客人也會提前以網路預約，在固定時間進場消費，也讓商家能更精準控制人潮。

在家上班 疫情 居家避疫

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