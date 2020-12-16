最想收到的台灣伴手禮？經文處留言可抽獎

經文處舉辦「最想收到的台灣伴手禮」留言活動。（經文處提供）

加州居家避疫至今已經9個多月，然而新冠肺炎（COVID-19）疫情 仍然嚴峻，也讓很多僑胞感到心情苦悶。為鼓舞人心，並且持續與僑胞透過各種方式互動，舊金山經文處連續三個月舉辦「Taiwan in San Francisco」臉書 粉絲團抽獎活動。12月配合溫馨的耶誕佳節交換禮物傳統，邀請僑胞留言分享「最想收到的台灣 伴手禮」，在疫情期間重溫台灣人情味，也不忘與親朋好友聯繫感情。

這次抽獎活動是「最終回」。經文處再特別再加碼，除了提供2張Amazon eGift Card禮卡以外，另外也準備了5個國旗小書包、10本外交部製作的2021年記事案曆「漫騎趣台灣」、5組觀光局月曆、記事本及貼紙組，以及2個防疫禮盒2.0版（內有台灣造型香皂）做為抽獎贈品。

經文處將於12月29日公布得獎名單，同時將公布網友留言最想收到的前十大台灣伴手禮，歡迎大家踴躍上經文處臉書：https://www.facebook.com/TECOinSF/photos/a.1528736587225665/3450340865065218共襄盛舉。