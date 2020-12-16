捷運淘汰紙車票 Clipper卡時代來臨

捷運紙質車票將走入歷史，邁入Clipper卡時代。(圖取自網路)

深藏在錢包深處或抽屜裡的老式藍色捷運 紙質車票，可能將成為歷史文物。捷運局將邁入全面路路通卡 (Clipper card)時代。耗時一年的路路通卡系統已於上周完成，將逐步淘汰車站內的紙車票銷售。

現在搭乘捷運仍可使用紙質票券，但捷運局發言人達克沃斯（Anna Duckworth）表示，一旦藍色紙質票券售完後，將不再補充。乘客將必須從安裝在每一個車站的自動販賣機購買路路通卡，一張卡3元，但這張電腦儲值卡片本身費用是一次性的。

捷運官員表示，轉換成路路通卡將節省乘客金錢。過去，每次使用紙質票須扣除50美分的附加費，轉換成為路路通卡後，等於只需3趟來回往返搭乘後、就不用再付附加費用。此外，可重複加值的塑膠卡片更耐用，可用於整個灣區 的交通系統。購買兒童或長者路路通卡，則無需服務費用。

捷運局於2019年8月開始，在四個車站實施試點計畫，開始停止銷售新紙質票券，12月7日在所有車站完成票券銷售轉換。車站系統檢票處將持續接受紙質票券，達克沃斯表示，目前沒有計畫在近期內停止接受紙質票，但除了可在離站前、在加價機器加值補足該趟搭乘票券金額外，無法像以往那樣不斷補充紙質票的價值。

另一方面，轉用為路路通卡僅適用於傳統藍色成人紙質票券。捷運局將持續銷售新的折扣紙質票券給兒童、老人與殘障者。