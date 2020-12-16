我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

捷運淘汰紙車票 Clipper卡時代來臨

編譯組／灣區電
捷運紙質車票將走入歷史，邁入Clipper卡時代。(圖取自網路)
捷運紙質車票將走入歷史，邁入Clipper卡時代。(圖取自網路)

深藏在錢包深處或抽屜裡的老式藍色捷運紙質車票，可能將成為歷史文物。捷運局將邁入全面路路通卡 (Clipper card)時代。耗時一年的路路通卡系統已於上周完成，將逐步淘汰車站內的紙車票銷售。

現在搭乘捷運仍可使用紙質票券，但捷運局發言人達克沃斯（Anna Duckworth）表示，一旦藍色紙質票券售完後，將不再補充。乘客將必須從安裝在每一個車站的自動販賣機購買路路通卡，一張卡3元，但這張電腦儲值卡片本身費用是一次性的。

捷運官員表示，轉換成路路通卡將節省乘客金錢。過去，每次使用紙質票須扣除50美分的附加費，轉換成為路路通卡後，等於只需3趟來回往返搭乘後、就不用再付附加費用。此外，可重複加值的塑膠卡片更耐用，可用於整個灣區的交通系統。購買兒童或長者路路通卡，則無需服務費用。

捷運局於2019年8月開始，在四個車站實施試點計畫，開始停止銷售新紙質票券，12月7日在所有車站完成票券銷售轉換。車站系統檢票處將持續接受紙質票券，達克沃斯表示，目前沒有計畫在近期內停止接受紙質票，但除了可在離站前、在加價機器加值補足該趟搭乘票券金額外，無法像以往那樣不斷補充紙質票的價值。

另一方面，轉用為路路通卡僅適用於傳統藍色成人紙質票券。捷運局將持續銷售新的折扣紙質票券給兒童、老人與殘障者。

捷運 灣區

上一則

屋崙港口推新債券再融資 估省8700萬

下一則

疫情下迎聖誕 舊金山慈濟獻愛心 暖送學童禮物

延伸閱讀

馬州紅線地鐵站傳槍聲 1人受傷已就醫

馬州紅線地鐵站傳槍聲 1人受傷已就醫
乘客減、 犯罪升 芝加哥捷運紅線案件激增

乘客減、 犯罪升 芝加哥捷運紅線案件激增
南灣2新捷運站乘客少 營運成本打水漂

南灣2新捷運站乘客少 營運成本打水漂
捷運奇景！男子被「黑洞狂吸」 目擊者：練忍術？

捷運奇景！男子被「黑洞狂吸」 目擊者：練忍術？
捷運新勞資合同 乘客恢復疫前60%可漲薪

捷運新勞資合同 乘客恢復疫前60%可漲薪
泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」…臣子全坐地上

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」…臣子全坐地上

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底