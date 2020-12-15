餅店東主不戴口罩？陳錫澎：只是個案

屋崙華埠商鋪員工，大多都有工作時戴口罩的習慣。（記者劉先進／攝影）

本報14日獨家報導，屋崙華埠 餅店Cam Huong Bakery東主在出售麵包過程中沒戴口罩，和華裔顧客有糾紛一事。東主表示，他有時確實不戴口罩，因為掛著日本一款防護消毒卡，該卡可在6呎內殺死病毒。不過，有科普媒體說，消毒卡是日本偽科技，收效甚微，其中的成分甚至對人體健康有風險。

報導在華埠社區引起頗大反響，不少微信群討論此事。屋崙商會主席陳錫澎14日表示，商戶不戴口罩的情況，屬於個案。絕大多數華埠的商戶和居民，都遵守衛生部門防疫 要求，戴口罩、保持社交距離。不過，如有業主不戴口罩不單止影響餐飲業，更加影響整個華埠的形象。他會積極和商戶溝通，希望人人都能遵守防疫規定。

連日來，記者走訪發現，屋崙華埠的商戶，都在嚴格遵守衛生局的操作指引。在華埠富興中心的金記小館，無論是切菜的廚師，還是收銀的前台，都有戴口罩。在華埠的新天生超市，員工除了戴口罩，超市還在收銀處安裝了塑膠擋板，防止病毒傳播。

陳錫澎表示，13日早上11時許，有關餅店東主的視頻，就在到處傳播。住在不同城市的數個朋友，把視頻轉給他，希望詢問求證。餅店東主在視頻中不戴口罩，還和顧客有爭執，驅趕顧客，甚至將麵包扔出來，「看了視頻，讓人感覺很粗魯。」

陳錫澎說，上述視頻只是個別例子，並不代表所有華埠商戶，但希望藉此幫助大家更瞭解如何遵守衛生條例及改善服務。這種情況不僅影響餐飲業，更影響整個華埠的形象。阿拉美達縣衛生局規定員工一定要戴口罩，不管是否戴上東主所說的消毒卡，不管這種消毒是否有用，都應遵守防疫規定，戴口罩。「希望所有老闆及員工能夠改善服務態度及衛生條件，讓客人有信心來屋崙華埠消費，希望大家守望相助支持華埠，也幫助其他受牽連的商戶度過難關。」