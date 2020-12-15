我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

餅店東主不戴口罩？陳錫澎：只是個案

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠商鋪員工，大多都有工作時戴口罩的習慣。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠商鋪員工，大多都有工作時戴口罩的習慣。（記者劉先進／攝影）

本報14日獨家報導，屋崙華埠餅店Cam Huong Bakery東主在出售麵包過程中沒戴口罩，和華裔顧客有糾紛一事。東主表示，他有時確實不戴口罩，因為掛著日本一款防護消毒卡，該卡可在6呎內殺死病毒。不過，有科普媒體說，消毒卡是日本偽科技，收效甚微，其中的成分甚至對人體健康有風險。

報導在華埠社區引起頗大反響，不少微信群討論此事。屋崙商會主席陳錫澎14日表示，商戶不戴口罩的情況，屬於個案。絕大多數華埠的商戶和居民，都遵守衛生部門防疫要求，戴口罩、保持社交距離。不過，如有業主不戴口罩不單止影響餐飲業，更加影響整個華埠的形象。他會積極和商戶溝通，希望人人都能遵守防疫規定。

連日來，記者走訪發現，屋崙華埠的商戶，都在嚴格遵守衛生局的操作指引。在華埠富興中心的金記小館，無論是切菜的廚師，還是收銀的前台，都有戴口罩。在華埠的新天生超市，員工除了戴口罩，超市還在收銀處安裝了塑膠擋板，防止病毒傳播。

陳錫澎表示，13日早上11時許，有關餅店東主的視頻，就在到處傳播。住在不同城市的數個朋友，把視頻轉給他，希望詢問求證。餅店東主在視頻中不戴口罩，還和顧客有爭執，驅趕顧客，甚至將麵包扔出來，「看了視頻，讓人感覺很粗魯。」

陳錫澎說，上述視頻只是個別例子，並不代表所有華埠商戶，但希望藉此幫助大家更瞭解如何遵守衛生條例及改善服務。這種情況不僅影響餐飲業，更影響整個華埠的形象。阿拉美達縣衛生局規定員工一定要戴口罩，不管是否戴上東主所說的消毒卡，不管這種消毒是否有用，都應遵守防疫規定，戴口罩。「希望所有老闆及員工能夠改善服務態度及衛生條件，讓客人有信心來屋崙華埠消費，希望大家守望相助支持華埠，也幫助其他受牽連的商戶度過難關。」

華埠 屋崙 防疫

上一則

詳解加州19號提案 舊金山估值官朱嘉文推新網站

下一則

柏克萊學者：川普主義有邪教特質 川粉死忠

延伸閱讀

紐約市再禁堂食華埠冷清 業者忙為戶外用餐座保暖

紐約市再禁堂食華埠冷清 業者忙為戶外用餐座保暖
2持槍1揮刀 芝華埠17小時連發3起暴力犯罪

2持槍1揮刀 芝華埠17小時連發3起暴力犯罪
影／首批疫苗到波士頓 華埠醫院明日到貨

影／首批疫苗到波士頓 華埠醫院明日到貨

不戴口罩又驅趕客人？屋崙華埠東主喊冤

不戴口罩又驅趕客人？屋崙華埠東主喊冤
金山撥款525萬 助10社區加強防疫

金山撥款525萬 助10社區加強防疫
屋崙學區 發網課設備給70校老師

屋崙學區 發網課設備給70校老師

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票