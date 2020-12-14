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疫下 聖縣女性失業率比男性高19％

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）。（資料照片）
聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）。（資料照片）

聖他克拉拉縣議會日前通過兩項計畫，支持受到新冠病毒疫情影響經濟的婦女，其中一項是幫助東聖荷西以及南邊的縣範圍100多名年輕婦女，協助她們找到兼職工作以及提供托育，另一項計畫則是撥款100萬元，提供免費女性衛生用品。

聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）表示，新冠病毒疫情不僅衝擊經濟，尤其對低收入、有色族裔的女性來說，生活情況變得更為糟糕。她表示，新冠病毒惡化了貧富階級與差距，許多家庭連嬰兒尿布、嬰兒配方奶、生理用品以及便宜的食物都買不起。

聖他克拉拉縣議會表示，根據麥肯錫公司最新研究，女性占全國勞動力46％，但疫情期間女性的失業人口占全國54%，女性的失業比率比男性來得高19％。

另外研究發現，女性失業率比較高，是因為多數女性從事餐飲業、飯店業、教育業及零售服務業，而這幾個行業也是這波疫情經濟損失最慘重的行業。

其中一項計畫名為「When Young Moms Thrive」，是為期一年的試點計畫，專門提供26歲以下年輕女性兼職工作，讓她們有財務補助，也能獲得育兒服務。

聖縣表示，這項計畫是由縣內的兩個社區組織共同合作組成，縣府提供40萬元的補助，目標是縮小年輕女性與社會的差距，增強她們的能力。

查維茲表示，聖縣的年輕女性在獲得成長等所需資源與社會支持服務，面臨到相當大的挑戰與障礙，尤其矽谷養孩子的成本相當高，一般家庭都負擔不起，更別提年輕媽媽、年輕女性。

另一項計畫則是批准100萬元的補助，專門提供衛生用品給婦女。聖縣表示，有些家庭窮到連衛生用品、基本食物都買不起，也因此需要特別提供服務，解決長期貧困的問題。

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