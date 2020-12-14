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聖荷西急難救助協會年終講座 分享「台灣防疫模式」

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西急難救助協會舉辦年終線上講座，並且宣介防疫成功的「台灣模式」。（記者李榮／翻攝）
聖荷西急難救助協會舉辦年終線上講座，並且宣介防疫成功的「台灣模式」。（記者李榮／翻攝）

聖荷西急難救助協會13日在線上舉行年終講座，除介紹協會的服務，也請僑教中心主任閻樹榮分享台灣在新冠肺炎（COVID-19）的防疫成就，宣介「台灣模式」(Taiwan Model) 」。

會長李漢文指出，聖荷西急難救助協會成立三年，協助處理多項緊急救難專案，例如四次發放台灣衛褔部醫療口罩、總計20萬片醫療口罩。另還有兩次急難救助事件：一次是協助台灣夫婦來北加州籌款，當時妻子中風，復健醫療費用龐大。第二件是協助處理家暴緊急安頓住宿。

李漢文是創會會長，並競選後獲得連任。另，第一副會長韓中芬，第二副會長陳俊成，秘書長胡威妮，財務長由第二副會長陳俊成兼任。

她表示，急難救助協會是僑委會在海外設立的民間組織，台灣旅外人士遇到緊急事件時，由急難救助協會立即伸援。現在又遇見病毒肆虐全球，協會發揮更大的功能，配合「Taiwan Can Help. Taiwan is helping」精神，協助美國主流社會、社區，以及台灣來的僑胞和台灣旅外人士。

聖荷西急難救助協會也已經開通了公務電話，有需要者可以與協會聯絡，電話：408-693-7921。

閻樹榮主任指出，台灣防疫成果至今非常令人驕傲，衛福部開設的「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」設中英文版介面，從「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「台灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」等四個方向，分析台灣防疫成功的原因。

他說，台灣成功防疫的因素共可分為八個重大原因：SARS經驗、中央疫情指揮中心、資訊公開透明、良好的資源分配、及時邊境管制、智慧社區防疫、先進的醫療科技、優質國民。其中特別感謝人民普遍非常配合，與政府一起抗疫。

聖荷西急難救助協會舉辦年終線上講座，並且宣介防疫成功的「台灣模式」。（記者李榮／...
聖荷西急難救助協會舉辦年終線上講座，並且宣介防疫成功的「台灣模式」。（記者李榮／翻攝）

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