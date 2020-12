聖荷西急難救助協會年終講座 分享「台灣防疫模式」

聖荷西急難救助協會舉辦年終線上講座,並且宣介防疫成功的「台灣模式」。(記者李榮/翻攝)

聖荷西 急難救助協會13日在線上舉行年終講座,除介紹協會的服務,也請僑教中心主任閻樹榮分享台灣 在新冠肺炎(COVID-19)的防疫 成就,宣介「台灣模式」(Taiwan Model) 」。

會長李漢文指出,聖荷西急難救助協會成立三年,協助處理多項緊急救難專案,例如四次發放台灣衛褔部醫療口罩、總計20萬片醫療口罩。另還有兩次急難救助事件:一次是協助台灣夫婦來北加州籌款,當時妻子中風,復健醫療費用龐大。第二件是協助處理家暴緊急安頓住宿。

李漢文是創會會長,並競選後獲得連任。另,第一副會長韓中芬,第二副會長陳俊成,秘書長胡威妮,財務長由第二副會長陳俊成兼任。

她表示,急難救助協會是僑委會在海外設立的民間組織,台灣旅外人士遇到緊急事件時,由急難救助協會立即伸援。現在又遇見病毒肆虐全球,協會發揮更大的功能,配合「Taiwan Can Help. Taiwan is helping」精神,協助美國主流社會、社區,以及台灣來的僑胞和台灣旅外人士。

聖荷西急難救助協會也已經開通了公務電話,有需要者可以與協會聯絡,電話:408-693-7921。

閻樹榮主任指出,台灣防疫成果至今非常令人驕傲,衛福部開設的「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」設中英文版介面,從「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「台灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」等四個方向,分析台灣防疫成功的原因。

他說,台灣成功防疫的因素共可分為八個重大原因:SARS經驗、中央疫情指揮中心、資訊公開透明、良好的資源分配、及時邊境管制、智慧社區防疫、先進的醫療科技、優質國民。其中特別感謝人民普遍非常配合,與政府一起抗疫。