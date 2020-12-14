聖荷西台聯會網上歲末聯歡、會長交接

聖荷西台灣同鄉聯誼會，舉行歲末聯歡暨會長交接。（記者李榮／翻攝）

聖荷西台灣 同鄉聯誼會周末舉行歲末聯歡暨會長交接，周億貞卸下重任，由邱佩芝接下會長一職，擔任第38屆會長。聯誼會每年都在12月31日於南灣僑教中心舉辦歲末聯歡跨年晚會，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 而無法舉行，決定另外舉辦「線上美食饗宴」等聯繫感情。

聖荷西台灣同鄉聯誼會成立至今37年，舉辦並且參與過許多活動，每年都在新曆除夕夜在南灣華僑文教中心舉辦大型晚會，大家一起跨年倒數、直至新的一年到來。今年由於疫情，確診數字有上升趨勢，聖他克拉拉縣府也有新的居家避疫規定，所有聚集都被迫取消；因此原定跨年晚會前的年會只能取消，今年年會交接典禮改為網路進行、跨年停辦一次。

舊金山經文處長賴銘琪、僑教中心主任閻樹榮等都參加活動。雖然是線上年會，但依然相當熱鬧。

卸任會長周億貞指出，跨年晚會是台聯會很具傳統的活動，可惜今年無法舉行；原本也考慮是否將台聯會跨年晚會改為線上，但考量到很多僑胞希望在當天與家人在一起，因此改規畫明年的其他活動。邱佩芝指出，台聯會將推出「線上美食饗宴」活動，邀請台灣已故的美食名廚傅培梅的媳婦林慧懿，教大家做過年年菜，「相信在她的分享及指導下，我們可以為自己及家人準備豐盛的新年佳餚。」