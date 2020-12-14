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聖縣提醒 耆英避疫 要調適心情

記者李榮／聖荷西報導
疫情嚴峻，長期避疫下最好也要找機會出門運動、散心。（記者李榮／攝影）
疫情嚴峻，長期避疫下最好也要找機會出門運動、散心。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，許多人已經盡量待在家中、居家避疫多個月；雖然降低染疫的風險，但長期居家也帶來一些情緒與其他健康問題。聖他克拉拉縣府提醒，年紀較長的耆英在平常沒有疫情的時候，社交隔離以及憂慮原本就已經可能很困擾他們，而在疫情期間，希望大家能夠更注意心理與身體的健康。

聖他克拉拉縣府建議，心理健康是大家都必須正視的問題，就算在新冠肺炎期間，還是可以適時的透氣、鍛鍊身體，並且平衡身心。建議民眾去戶外走走、到公園透氣，或是與親友透電話聯繫感情，調劑心情，又或者到後院或者自家中布置花園、從事園藝，都是很好的選擇。

另外，縣府也指出民眾可以試著寫書、寫日誌，或者寫信給親朋好友、甚至筆友，也是不錯的選擇。有精力的人，也可以擔任志工，例如捐贈或是在自家縫製口罩、面罩與防護衣服給有需要的人。

又或者，民眾可以找一個自己有興趣的語言來學習，或是在網上逛博物館、看旅遊的影片。這些都是在疫情之下學習、利用時間的好選擇。⁣

⁣聖他克拉拉縣府指出，疫情嚴峻之下，最重要的就是減少暴露，降低與不同住的人的接觸時間。大家共同一起努力，才能早點度過新冠肺炎的難關。

疫情 新冠肺炎 博物館

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