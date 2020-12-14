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防護卡消滅新冠病毒？科普媒體教華人別信

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠商戶表示，因為掛著日本生產的防護消毒卡，可以預防新冠病毒，所以有時不用戴口罩。不過，記者查證發現，卡片的防護效果很小，其中化學品會對人的安全產生風險。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠商戶表示，因為掛著日本生產的防護消毒卡，可以預防新冠病毒，所以有時不用戴口罩。不過，記者查證發現，卡片的防護效果很小，其中化學品會對人的安全產生風險。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商戶表示，因為自己掛著日本生產的防護消毒卡，可以預防新冠病毒，所以有時不用戴口罩。不過，記者查證發現，類似的網紅消毒卡，聲稱產生的二氧化氯是一種氧化消毒成分，雖然能殺菌消毒，但必須達到一定濃度。懸掛在脖子上的小卡片，只能生產低濃度的二氧化氯，且飄散在空氣中，收效甚微，甚至對人的安全產生風險。

華人商戶拿到的消毒卡，在亞馬遜美國網站沒有銷售。但在中國淘寶、京東等網店都有出售，單片售價為58元人民幣（合7.34美元）。根據產品說明書，可持續散發二氧化氯（日語為二酸化鹽素），隔離細菌、病毒、霧霾、煙味、花粉等，卡片有效期30天。日常生活中常見的消毒水也是由二氧化氯組成。它能夠破壞細菌的細胞壁，以及一些分子結構，從而達到殺菌的效果。

丁香醫生等知名科普媒體說，這種卡片主要成分是亞氯酸鈉，在接觸空氣後散發出二氧化氯，可以消除病菌，但不穩定，容易分解。而且作為一種氣體，移動的人暴露在流動的空氣中，卡片的效果基本就沒有。二氧化氯在動物體內，會降低動物甲狀腺素的分泌量，增加溶血性貧血風險。

二氧化氯與人體接觸後會刺激眼和呼吸道，吸入高濃度可發生肺水腫，長期接觸還可導致慢性支氣管炎。若孩子拆開玩耍，不小心吃下、撒入眼睛或接觸敏感部位，都會有風險。

卡片中的亞氯酸鈉，在與水接觸後容易發生爆炸。已有多家分析測試單位證明，佩戴類似卡片所能起到的抑菌、殺菌作用基本為零。

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