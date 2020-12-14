不戴口罩又驅趕客人？屋崙華埠東主喊冤

華埠餅店東主表示，買麵包十幾分鐘後要求退貨，他因為擔心麵包攜帶病毒，不願退貨，雙方起爭執。他有時會戴口罩，胸前並攜帶日本進口的病毒防護卡保護顧客。（記者劉先進／攝影）

最近微信 等社媒廣傳一條視頻說，屋崙華埠 一家餅店（Cam Huong Bakery）東主和員工在出售麵包過程中不戴口罩，不僅驅趕客人，還將麵包扔出來。

不願透露姓名的東主13日表示，有華裔女士12日買了2個麵包，出門十幾分鐘後要求退貨，他擔心麵包攜帶病毒，不願退貨，雙方起爭執。他強調，女士拍的視頻掐頭去尾，有誤導嫌疑。員工製作麵包過程有戴口罩，他也會戴口罩，沒有人時才放下口罩透氣。他還高價購買進口的日本某款防護消毒卡掛在脖子上，可在6呎內預防病毒、保護顧客。

視頻中，東主把食物扔出店

在華埠數個微信群傳播的一條視頻中，有女士用英文描述經過。視頻中，餅店一位男士（即東主）沒有戴口罩，一女員工將口罩除下，掛在嘴巴下。女士說，「餐廳員工不戴口罩的行為，違反衛生部門規定，對顧客非常危險，這不是正確的做法。女員工做食物沒戴口罩，也沒有退給我買東西的錢。」

兩人起了爭執，餅店東主則大聲叫女士出去，還拿出口罩展示。東主說，「你簡直瘋了！這是你買的東西。你根本不知道情況。」隨即將食物扔出來。女士說：「你們不戴口罩，應關門停業。」

轉發視頻的一位華人說，不方便透露視頻拍攝者身分。華埠數個商戶和居民表示，大家均應遵守防疫 要求。

東主：日製消毒卡 能除病毒

13日下午3時許，記者見到餅店東主，他一開始並未戴口罩。東主不願透露姓名。他表示，自己是越南華僑，來華埠經營30年。疫情爆發後，也在遵守防疫要求，不定期對店內進行消毒。員工製作麵包等食品均有戴口罩。只會在店內沒顧客時，放下口罩鬆口氣，因為長時間戴著不舒服。他有時不戴，除了上述原因，還因為特地花大價錢購買了一款日本的防護消毒卡，這種卡有效期為30天，可在6呎內形成保護罩，能祛除病毒，保護顧客。

「這個病毒卡20元一個，華埠不少人知道我攜帶，所以熟人清楚我有時不戴口罩的原因。我也會把口罩放在身上，如果老外顧客見到有疑惑，會馬上戴上。」

東主說，12日上午11時許，該華裔顧客購買價值12元的2個麵包。出門後，過了十幾分鐘，要求退貨，「現在是特殊時期，你買了麵包這種熟食，再要求退掉，我怎麼敢接受？萬一麵包帶了病毒怎麼辦？我們也解釋了，製作食物都有戴口罩，只是店內沒人時，員工才放下口罩。她跑進來看到了，又見退貨不成，就拍視頻誤導。如果認為我之前沒戴口罩不安全，為什麼還要買東西？」

東主說，因為顧客直接將麵包丟下，要求退款。他有些生氣，才將麵包扔出。女顧客隨後還報警要求警員調解，但經過解釋，到場的警員也同意他的觀點，女士空手而歸，才到處發視頻。