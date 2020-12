金山撥款525萬 助10社區加強防疫

華埠東華醫院獲得市府撥款,在華埠社區內加強防疫宣傳和檢測工作。(取自東華醫院)

舊金山 市府衛生局以及公共衛生基金會合作,撥款525萬元給全市十個不同社區的社區機構及其合作夥伴,加強防疫宣傳和檢測工作。

這些社區機構都在疫情 期間做出不小貢獻,因為他們深入扎根社區多年,同時能夠在語言文化上提供更好的服務給多元社區的居民。撥款的主要用途包括對於社區的外展宣傳、提供護理,另外一個就是社區的病例調查以及病人的接觸跟蹤(Contact Tracing)。

十個獲得撥款的社區組織中,包括華埠 東華醫院以及合作夥伴安老自助處(Self Help for the Elderly)和華人健康組織聯會(NICOS)。這三個機構將會主要負責在華埠一帶的外展宣傳、病例跟蹤工作。

此外多個亞裔聚居區的社區機構,像是訪谷區的Family and Child Empowerment Services、英格賽區(OMI)的Southwest Community Corporation等都在獲得撥款的名單上。

東華醫院在一份聲明中說,將會為華埠居民提供防疫外展宣傳、健康教育、移動測試點服務,以及病後護理治療服務(after-care services)。

本次撥款,針對的也都是在疫情中遭遇重創的社區,尤其是城市東南面的米慎區、灣景區等。該地區的確診率都是全市最高地區。另一家獲得撥款的則是舊金山愛滋病基金會(AIDS Foundation),主要負責病例的跟蹤。

衛生局長考法克斯(Grant Colfax)也表示,非常感謝這些社區團體在疫情之中為舊金山的弱勢群體提供的支持,認為大家一起合作能夠更好的為受疫情影響最大的社區提供服務。