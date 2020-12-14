北一女校友基金會 線上校慶千人響應

陳智源校長希望海外校友能輔導學妹們出國，追尋高等教育的目標。（校友會提供）

美國 北一女校友基金會主辦的慶祝第117年創校紀念線上校慶活動，12日通過Zoom線上舉行，同時YouTube 也有直播，超過千人從全球各地參與觀賞。

活動開始之前，大紐約地區校友會副會長陳采瑜介紹基金會YouTube 各種節目。北加州校友酈如丘開場主持。全體高唱校歌，興致高昂。基金會執行長黃崇飛介紹第一位來賓，來自台北富邦基金會執行董事校友陳藹玲，讚揚她在社會服務、公益事業上投注極大心力，也給美國北一女校友基金會很多鼓勵。

校友李珠報告她當初創辦高中30重聚的經驗傳承。她熱心北一女光復樓古蹟的整建修復，除了自己慷慨解囊，也四處宣揚母校的需要，鼓勵大家捐款。

主辦單位用北一女校呼「唯天為大、如日方中、英姿煥發、北一女中」歡迎校慶活動主講人陳智源校長。他是台灣 光復後北一女74年來第一位男校長。

陳智源談到北一女的地位不受聯考演變的影響、光復樓專案的進展、經費的籌措運用。 陳采瑜在YouTube直播的聊天室搜集整理大家的提問， 向校長請教。校長提到，北一女的同學「聰明、貼心， 凡事全力以赴」 也希望海外校友能輔導學妹們出國追尋高等教育的目標，增進學妹們的國際觀。

基金會製作短片介紹如何捐款支持母校和基金會。活動結束前，基金會董事會主席鄭念樺負責抽獎，獎品是北一女美食地圖精美絲巾。