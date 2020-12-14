屋崙學區 發網課設備給70校老師

屋崙聯合學區表示，已向70所學校的老師和行政工作人員，分發筆電等物品，確保教師有效的進行遠程網課教學。（學區供圖）

屋崙 聯合學區 表示，新冠疫情 中，學區已經向70所學校的老師和行政工作人員，分發筆電、顯示器、手寫筆鼠標等物品，以確保教師能有效的進行遠程網課教學。

疫情爆發後學校停課，不少貧窮學生卻受困於家庭條件而難以購買筆電，只能到學校借設備，上網課成為問題。屋崙學區，屋崙市府、屋崙公共教育基金會（Oakland Public Education Fund）和非營利機構「Tech Exchange」隨即啟動「屋崙不分割行動」（OaklandUndivided），希望籌集1250萬元，為全市所有公立學校學生每人提供一台電腦和互聯網接入，期望消除數字鴻溝，增強教育公平性。

推特執行長多西（Jack Dorsey）響應號召，捐款1000萬。行動很快達到籌款目標，共有2萬5000個學生拿到筆電和網路熱點設備。

學區表示，在開學的前幾個月，工作主要集中在分發設備，確保學生有電腦和高質量的互聯網接入。如今，相應工作重點轉移到教師身上。學區拿到了政府的紓困金，購買了Surface Pro筆電、顯示器、電纜、手寫筆、鼠標和鼠標墊等設備，目前已經分發給70所學校的教師和行政工作人員。

在接下來的一周內，學區還將為教職員工發放設備。努力確保教師有更好的技術，提升他們的教學質量。在上周五（11日），New Highland Academy和Rise Community School兩所學校都進行了設備發放活動。