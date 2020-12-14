我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

屋崙學區 發網課設備給70校老師

記者劉先進／屋崙報導
屋崙聯合學區表示，已向70所學校的老師和行政工作人員，分發筆電等物品，確保教師有效的進行遠程網課教學。（學區供圖）
屋崙聯合學區表示，已向70所學校的老師和行政工作人員，分發筆電等物品，確保教師有效的進行遠程網課教學。（學區供圖）

屋崙聯合學區表示，新冠疫情中，學區已經向70所學校的老師和行政工作人員，分發筆電、顯示器、手寫筆鼠標等物品，以確保教師能有效的進行遠程網課教學。

疫情爆發後學校停課，不少貧窮學生卻受困於家庭條件而難以購買筆電，只能到學校借設備，上網課成為問題。屋崙學區，屋崙市府、屋崙公共教育基金會（Oakland Public Education Fund）和非營利機構「Tech Exchange」隨即啟動「屋崙不分割行動」（OaklandUndivided），希望籌集1250萬元，為全市所有公立學校學生每人提供一台電腦和互聯網接入，期望消除數字鴻溝，增強教育公平性。

推特執行長多西（Jack Dorsey）響應號召，捐款1000萬。行動很快達到籌款目標，共有2萬5000個學生拿到筆電和網路熱點設備。

學區表示，在開學的前幾個月，工作主要集中在分發設備，確保學生有電腦和高質量的互聯網接入。如今，相應工作重點轉移到教師身上。學區拿到了政府的紓困金，購買了Surface Pro筆電、顯示器、電纜、手寫筆、鼠標和鼠標墊等設備，目前已經分發給70所學校的教師和行政工作人員。

在接下來的一周內，學區還將為教職員工發放設備。努力確保教師有更好的技術，提升他們的教學質量。在上周五（11日），New Highland Academy和Rise Community School兩所學校都進行了設備發放活動。

學區 屋崙 疫情

上一則

強化治療高血壓造成危險？研究顯示：不會致體位性低血壓

下一則

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

延伸閱讀

屋崙警局超支預算3218萬 議員要問責

屋崙警局超支預算3218萬 議員要問責
8年來最高 屋崙謀殺受害者今年已100人

8年來最高 屋崙謀殺受害者今年已100人

補習班洩題？新州學區700試卷作廢

補習班洩題？新州學區700試卷作廢
考題洩露 新州學區作廢700份試卷

考題洩露 新州學區作廢700份試卷
網課逾半年 多數學生尚適應

網課逾半年 多數學生尚適應
屋崙華埠商會 12/2、16日提供免費線上諮詢

屋崙華埠商會 12/2、16日提供免費線上諮詢

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
蘋果創辦人賈伯斯小女兒伊娃出道當模特兒。圖為她為美妝品牌Glossier拍攝的廣告照片。（網路影片截圖）

喬布斯小女兒 模特兒出道「大洗泡泡浴」

2020-12-09 00:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票